Медведев заявил о создании новой мировой системы

Медведев: Россия вобьет гвоздь в крышку гроба колониальных амбиций Запада

06 марта 2023 в 13:51 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев рассказал, как Россия будет бороться с неоколониализмом по всему миру Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия вместе с другими странами положит конец колониальным устремлениям запада. Такой прогноз сделал председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в своей статье для официального сайта партии. «И если Советский Союз активно способствовал гибели колониальной системы в мире, то теперь мы вместе с другими странами можем вбить последний гвоздь в крышку гроба неоколониальных устремлений западного мира», — написал Дмитрий Медведев. Он отметил, что России будет легко выстраивать диалог с другими странами, которые выступают против колониализма, потому что у страны никогда не было колоний. Медведев заявил, что новая мировая система будет сложнее, чем однополярная, к которой стремится Запад. Председатель ЕР рассказал о других примерах борьбы с колониализмом в мире. Он рассказал об опыте Аргентины с выходом из соглашения с Британией о совместном ведении деятельности на Мальвинских (Фолклендских) островах. Медведев также привел в пример классификацию ООН, которая подтверждает множество территорий, не обладающих суверенитетом. Президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию 21 февраля. В ходе своего выступления президент также заявил о необходимости построения справедливой мировой системы, где страны не будут делиться на цивилизованные и нецивилизованные, передает RT. Он отметил, что Россия в ходе специальной военной операции отстаивает не только свои интересы, но и интересы всего мира. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия вместе с другими странами положит конец колониальным устремлениям запада. Такой прогноз сделал председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в своей статье для официального сайта партии. «И если Советский Союз активно способствовал гибели колониальной системы в мире, то теперь мы вместе с другими странами можем вбить последний гвоздь в крышку гроба неоколониальных устремлений западного мира», — написал Дмитрий Медведев. Он отметил, что России будет легко выстраивать диалог с другими странами, которые выступают против колониализма, потому что у страны никогда не было колоний. Медведев заявил, что новая мировая система будет сложнее, чем однополярная, к которой стремится Запад. Председатель ЕР рассказал о других примерах борьбы с колониализмом в мире. Он рассказал об опыте Аргентины с выходом из соглашения с Британией о совместном ведении деятельности на Мальвинских (Фолклендских) островах. Медведев также привел в пример классификацию ООН, которая подтверждает множество территорий, не обладающих суверенитетом. Президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию 21 февраля. В ходе своего выступления президент также заявил о необходимости построения справедливой мировой системы, где страны не будут делиться на цивилизованные и нецивилизованные, передает RT. Он отметил, что Россия в ходе специальной военной операции отстаивает не только свои интересы, но и интересы всего мира.