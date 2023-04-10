Боец «БАРСА» рассказал об обстановке на краснолиманском направлении

Боец «БАРСА» Олег Голиков: российские войска значительно улучшили координирование на краснолиманском направлении

10 апреля 2023 в 22:34 Размер текста - 17 +

Российские войска успешно наступают на краснолиманском направлении, заявил Олег Голиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ситуация на краснолиманском направлении стабильно наступательная, российские войска постепенно занимают подконтрольную ВСУ территорию. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал боец подразделения БАРС «Каскад» БПЛА, депутат Государственной Думы ФС РФ Олег Голиков. «Сегодня удается накрывать противника артиллерийским огнем значительно быстрее, чем раньше. Операторы БПЛА оказывают огромное влияние на ход боевых действий, благодаря чему на краснолиманском направлении удается сохранять ситуацию под контролем», — поделился Голиков. Он добавил, что у российских солдат уменьшился расход боеприпасов, а качество поражения увеличилось. Бывший депутат рассказал, что на территориях противника образовались огромные дыры от количества боеприпасов, выпускаемых российской армией. Он уточнил, что каждые несколько снарядов попадают точно в цель. Голиков объяснил такой успех правильной тактикой координации между бойцами. «Мы стоим над целью, артиллеристы бьют, а мы поправляем их — каждый 5-7 снаряд попадает в цель. Поэтому меньше расход боекомплекта, больше накапливаемость снарядов», — заключил он. Ранее Минобороны России заявило о поражении командного пункта и узла связи ВСУ на краснолиманском направлении, передает RT. В ведомстве пояснили, что на территории также уничтожены командно-наблюдательные пункты батальонов двух других бригад ВСУ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ситуация на краснолиманском направлении стабильно наступательная, российские войска постепенно занимают подконтрольную ВСУ территорию. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал боец подразделения БАРС «Каскад» БПЛА, депутат Государственной Думы ФС РФ Олег Голиков. «Сегодня удается накрывать противника артиллерийским огнем значительно быстрее, чем раньше. Операторы БПЛА оказывают огромное влияние на ход боевых действий, благодаря чему на краснолиманском направлении удается сохранять ситуацию под контролем», — поделился Голиков. Он добавил, что у российских солдат уменьшился расход боеприпасов, а качество поражения увеличилось. Бывший депутат рассказал, что на территориях противника образовались огромные дыры от количества боеприпасов, выпускаемых российской армией. Он уточнил, что каждые несколько снарядов попадают точно в цель. Голиков объяснил такой успех правильной тактикой координации между бойцами. «Мы стоим над целью, артиллеристы бьют, а мы поправляем их — каждый 5-7 снаряд попадает в цель. Поэтому меньше расход боекомплекта, больше накапливаемость снарядов», — заключил он. Ранее Минобороны России заявило о поражении командного пункта и узла связи ВСУ на краснолиманском направлении, передает RT. В ведомстве пояснили, что на территории также уничтожены командно-наблюдательные пункты батальонов двух других бригад ВСУ.