Кремль отказался менять график Путина из-за нового штамма COVID

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Владимир Путин не собирается менять свой рабочий график из-за COVID, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Президент РФ Владимир Путин не собирается менять свой рабочий график из-за потенциального распространения нового штамма коронавируса «Арктур». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, никаких изменений нет и каких-то дополнительных мер [защиты от штамма „Арктур“]», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. При этом он подчеркнул, что все необходимые средства защиты правительством соблюдаются.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин не собирается менять свой рабочий график из-за потенциального распространения нового штамма коронавируса «Арктур». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Нет, никаких изменений нет и каких-то дополнительных мер [защиты от штамма „Арктур“]», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. При этом он подчеркнул, что все необходимые средства защиты правительством соблюдаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...