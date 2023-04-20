Кремль отказался менять график Путина из-за нового штамма COVID

Владимир Путин не собирается менять свой рабочий график из-за COVID, заявил Дмитрий Песков
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Президент РФ Владимир Путин не собирается менять свой рабочий график из-за потенциального распространения нового штамма коронавируса «Арктур». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нет, никаких изменений нет и каких-то дополнительных мер [защиты от штамма „Арктур“]», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. При этом он подчеркнул, что все необходимые средства защиты правительством соблюдаются.
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