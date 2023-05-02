Слуцкий призвал поставить в Москве памятник погибшим в одесском Доме профсоюзов

02 мая 2023 в 11:08 Размер текста - 17 +

В России стоит установить памятник в честь погибших во время пожара в одесском Доме профсоюзов Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России следует установить памятник в честь погибших во время пожара в одесском Доме профсоюзов, который случился 2 мая 2014 года. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. «Мы не забудем и не простим. Предлагаю увековечить память погибших 2 мая 2014 года в Одессе и установить мемориал в Москве», — написал Леонид Слуцкий в своем telegram-канале . В 2014 году в одесском Доме профсоюзов случился пожар. До конца не установлено, кто поджог здание: проукраинские или пророссийские силы. Во время беспорядков часть людей оказалась в здании Доме профсоюзов, в которое закидывались коктейли Молотова. Здание загорелось. В тот день погибло 48 человек. На месте был организован стихийный мемориал.

В России следует установить памятник в честь погибших во время пожара в одесском Доме профсоюзов, который случился 2 мая 2014 года. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. «Мы не забудем и не простим. Предлагаю увековечить память погибших 2 мая 2014 года в Одессе и установить мемориал в Москве», — написал Леонид Слуцкий в своем telegram-канале. В 2014 году в одесском Доме профсоюзов случился пожар. До конца не установлено, кто поджог здание: проукраинские или пророссийские силы. Во время беспорядков часть людей оказалась в здании Доме профсоюзов, в которое закидывались коктейли Молотова. Здание загорелось. В тот день погибло 48 человек. На месте был организован стихийный мемориал.