Слуцкий призвал поставить в Москве памятник погибшим в одесском Доме профсоюзов

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Прощание с Дарьей Дугиной в телецентре "Останкино". Москва, слуцкий леонид
В России стоит установить памятник в честь погибших во время пожара в одесском Доме профсоюзов Фото:

В России следует установить памятник в честь погибших во время пожара в одесском Доме профсоюзов, который случился 2 мая 2014 года. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Мы не забудем и не простим. Предлагаю увековечить память погибших 2 мая 2014 года в Одессе и установить мемориал в Москве», — написал Леонид Слуцкий в своем telegram-канале.

В 2014 году в одесском Доме профсоюзов случился пожар. До конца не установлено, кто поджог здание: проукраинские или пророссийские силы. Во время беспорядков часть людей оказалась в здании Доме профсоюзов, в которое закидывались коктейли Молотова. Здание загорелось. В тот день погибло 48 человек. На месте был организован стихийный мемориал.

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В России следует установить памятник в честь погибших во время пожара в одесском Доме профсоюзов, который случился 2 мая 2014 года. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. «Мы не забудем и не простим. Предлагаю увековечить память погибших 2 мая 2014 года в Одессе и установить мемориал в Москве», — написал Леонид Слуцкий в своем telegram-канале. В 2014 году в одесском Доме профсоюзов случился пожар. До конца не установлено, кто поджог здание: проукраинские или пророссийские силы. Во время беспорядков часть людей оказалась в здании Доме профсоюзов, в которое закидывались коктейли Молотова. Здание загорелось. В тот день погибло 48 человек. На месте был организован стихийный мемориал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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