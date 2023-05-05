Пользователей Twitter рассмешили слова Кулебы об истребителях F-16 06 мая 2023 в 06:41 Размер текста - 17 + Кулеба хотел получить F-16 для противостояния с РФ Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пользователи Twitter обрушились с критикой на главу МИД Украины Дмитрия Кулебу из-за его требования дать ВСУ истребители F-16. Соответствующий призыв прозвучал из-за якобы необходимости чтобы не подпускать корабли и самолеты России к зерновому коридору в Черном море. «F-16 будет просто тренировочной мишенью для России. Высунь голову из песка», — написал один из читателей Twitter Кулебы. Другие пользователи посоветовали украинскому министру «продолжать мечтать». А еще один обвинил Кулебу в отсутствии стыда: «Вы отправляете загрязненное зерно в Восточную Европу и говорите это, не испытывая никакого стыда? Клоун…». Ранее Кулеба потребовал поставить ВСУ истребители F-16, чтобы «восстановить продовольственную безопасность». Согласно его заявлению, Украине самолеты понадобились бы для противостояния российским военным кораблям и самолетам в акватории Черного моря. Пользователи Twitter обрушились с критикой на главу МИД Украины Дмитрия Кулебу из-за его требования дать ВСУ истребители F-16. Соответствующий призыв прозвучал из-за якобы необходимости чтобы не подпускать корабли и самолеты России к зерновому коридору в Черном море. «F-16 будет просто тренировочной мишенью для России. Высунь голову из песка», — написал один из читателей Twitter Кулебы. Другие пользователи посоветовали украинскому министру «продолжать мечтать». А еще один обвинил Кулебу в отсутствии стыда: «Вы отправляете загрязненное зерно в Восточную Европу и говорите это, не испытывая никакого стыда? Клоун…». Ранее Кулеба потребовал поставить ВСУ истребители F-16, чтобы «восстановить продовольственную безопасность». Согласно его заявлению, Украине самолеты понадобились бы для противостояния российским военным кораблям и самолетам в акватории Черного моря. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям