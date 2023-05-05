05 мая 2023

Пользователей Twitter рассмешили слова Кулебы об истребителях F-16

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва. stock, нато, авиация, истребитель, f-16, stock, ф-16, ф16, f16
Кулеба хотел получить F-16 для противостояния с РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пользователи Twitter обрушились с критикой на главу МИД Украины Дмитрия Кулебу из-за его требования дать ВСУ истребители F-16. Соответствующий призыв прозвучал из-за якобы необходимости чтобы не подпускать корабли и самолеты России к зерновому коридору в Черном море.

«F-16 будет просто тренировочной мишенью для России. Высунь голову из песка», — написал один из читателей Twitter Кулебы.

Другие пользователи посоветовали украинскому министру «продолжать мечтать». А еще один обвинил Кулебу в отсутствии стыда: «Вы отправляете загрязненное зерно в Восточную Европу и говорите это, не испытывая никакого стыда? Клоун…».

Ранее Кулеба потребовал поставить ВСУ истребители F-16, чтобы «восстановить продовольственную безопасность». Согласно его заявлению, Украине самолеты понадобились бы для противостояния российским военным кораблям и самолетам в акватории Черного моря.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пользователи Twitter обрушились с критикой на главу МИД Украины Дмитрия Кулебу из-за его требования дать ВСУ истребители F-16. Соответствующий призыв прозвучал из-за якобы необходимости чтобы не подпускать корабли и самолеты России к зерновому коридору в Черном море. «F-16 будет просто тренировочной мишенью для России. Высунь голову из песка», — написал один из читателей Twitter Кулебы. Другие пользователи посоветовали украинскому министру «продолжать мечтать». А еще один обвинил Кулебу в отсутствии стыда: «Вы отправляете загрязненное зерно в Восточную Европу и говорите это, не испытывая никакого стыда? Клоун…». Ранее Кулеба потребовал поставить ВСУ истребители F-16, чтобы «восстановить продовольственную безопасность». Согласно его заявлению, Украине самолеты понадобились бы для противостояния российским военным кораблям и самолетам в акватории Черного моря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...