Депутаты предложили ввести бесплатную парковку для многодетных семей

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Депутаты предложили законопроект, по которому многодетные семьи смогут бесплатно пользоваться платными парковками
Депутаты предложили законопроект, по которому многодетные семьи смогут бесплатно пользоваться платными парковками Фото:

Депутаты фракции «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект о введении в регионах России бесплатных парковок для семей с двумя и более детьми. Авторы инициативы подчеркивают необходимость предоставить равные льготы для всех многодетных семей вне зависимости от их места жительства.

«Это приводит к неравенству в положении многодетных семей в зависимости от места проживания и представляется несправедливым, поскольку многодетные семьи должны иметь равные меры поддержки вне зависимости от территории проживания», — говорится в документе. Он есть в распоряжении URA.RU. 

В случае одобрения законопроекта многодетные родители смогут бесплатно пользоваться платными парковками, за исключением мест, предназначенных для людей с инвалидностью, а также для грузового и пассажирского транспорта. В настоящее время такая мера действует только в 37 субъектах России. 

Ранее депутат Госдумы от «Единой России», член комитета по социальной политике Екатерина Стенякина сообщила, что дети из многодетных семей могут бесплатно или с 50%-ой скидкой получать жизненно важные лекарства. Также такая льгота предоставляется инвалидам, героям России и участникам спецоперации. 

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Депутаты фракции «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект о введении в регионах России бесплатных парковок для семей с двумя и более детьми. Авторы инициативы подчеркивают необходимость предоставить равные льготы для всех многодетных семей вне зависимости от их места жительства. «Это приводит к неравенству в положении многодетных семей в зависимости от места проживания и представляется несправедливым, поскольку многодетные семьи должны иметь равные меры поддержки вне зависимости от территории проживания», — говорится в документе. Он есть в распоряжении URA.RU.  В случае одобрения законопроекта многодетные родители смогут бесплатно пользоваться платными парковками, за исключением мест, предназначенных для людей с инвалидностью, а также для грузового и пассажирского транспорта. В настоящее время такая мера действует только в 37 субъектах России.  Ранее депутат Госдумы от «Единой России», член комитета по социальной политике Екатерина Стенякина сообщила, что дети из многодетных семей могут бесплатно или с 50%-ой скидкой получать жизненно важные лекарства. Также такая льгота предоставляется инвалидам, героям России и участникам спецоперации. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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