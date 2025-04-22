Депутаты предложили ввести бесплатную парковку для многодетных семей

Депутаты фракции «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект о введении в регионах России бесплатных парковок для семей с двумя и более детьми. Авторы инициативы подчеркивают необходимость предоставить равные льготы для всех многодетных семей вне зависимости от их места жительства.
«Это приводит к неравенству в положении многодетных семей в зависимости от места проживания и представляется несправедливым, поскольку многодетные семьи должны иметь равные меры поддержки вне зависимости от территории проживания», — говорится в документе. Он есть в распоряжении URA.RU.
В случае одобрения законопроекта многодетные родители смогут бесплатно пользоваться платными парковками, за исключением мест, предназначенных для людей с инвалидностью, а также для грузового и пассажирского транспорта. В настоящее время такая мера действует только в 37 субъектах России.
Ранее депутат Госдумы от «Единой России», член комитета по социальной политике Екатерина Стенякина сообщила, что дети из многодетных семей могут бесплатно или с 50%-ой скидкой получать жизненно важные лекарства. Также такая льгота предоставляется инвалидам, героям России и участникам спецоперации.
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