В России стартовала акция «Бессмертный полк онлайн»

В России стартовала всероссийская акция «Бессмертный полк онлайн», принять участие в которой смогут все желающие, включая проживающих за рубежом граждан, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны. Формат онлайн-шествия позволит вспомнить участников войны и тружеников тыла, а также увидеть их лица в общем строю Бессмертного полка на телеэкранах, билбордах и медиаэкранах на улицах и площадях городов в День Победы.
«Не во всех регионах будет возможность провести традиционное шествие, и для кого-то онлайн станет возможностью почтить память героя своей семьи. Но мы зовем присоединиться и тех, кто сможет пройти по улицам с портретом ветерана, чтобы 80-летие в Великой Отечественной войне стало праздником для всех, массовым и запоминающимся», — заявил сопредседатель Центрального штаба «Бессмертного полка» России Сергей Макаров. Пресс-конференция велась на сайте пресс-центра «Россия сегодня».
Онлайн-шествие состоится 9 мая на официальном сайте Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» — 2025.polkrf.ru. Партнерами акции стали ведущие российские IT-компании — Сбер и ВКонтакте, которые обеспечат техническую поддержку и помогут донести изображения героев до широкой аудитории.
Заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов уточнил, что в этом году технологии и возможности онлайн-шествия расширились. Особенностью 2025 года стала возможность реставрации старых фотографий с помощью нейросети Kandinsky — она может сделать черно-белые снимки цветными, улучшить их качество.
Также онлайн-шествие 9 мая будет разделено на потоки по родам войск — пехота, авиация, флот, а также отдельный поток для тружеников тыла. Между ними можно будет переключаться во время трансляции. Каждый поток сопроводят историческими справками о ключевых событиях войны.
Все заявки проходят двухэтапную проверку: сначала их модерируют волонтеры, затем профессиональные историки. Для выявления нарушений будет использоваться искусственный интеллект. Организаторы подчеркивают, что любые попытки искажения исторической правды будут пресекаться.
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