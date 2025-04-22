В России стартовала акция «Бессмертный полк онлайн»

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В России стартовала акция «Бессмертный полк онлайн» к 80-летию Победы
В России стартовала акция «Бессмертный полк онлайн» к 80-летию Победы Фото:

В России стартовала всероссийская акция «Бессмертный полк онлайн», принять участие в которой смогут все желающие, включая проживающих за рубежом граждан, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны. Формат онлайн-шествия позволит вспомнить участников войны и тружеников тыла, а также увидеть их лица в общем строю Бессмертного полка на телеэкранах, билбордах и медиаэкранах на улицах и площадях городов в День Победы. 

 «Не во всех регионах будет возможность провести традиционное шествие, и для кого-то онлайн станет возможностью почтить память героя своей семьи. Но мы зовем присоединиться и тех, кто сможет пройти по улицам с портретом ветерана, чтобы 80-летие в Великой Отечественной войне стало праздником для всех, массовым и запоминающимся», — заявил сопредседатель Центрального штаба «Бессмертного полка» России Сергей Макаров. Пресс-конференция велась на сайте пресс-центра «Россия сегодня».

Онлайн-шествие состоится 9 мая на официальном сайте Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» — 2025.polkrf.ru. Партнерами акции стали ведущие российские IT-компании — Сбер и ВКонтакте, которые обеспечат техническую поддержку и помогут донести изображения героев до широкой аудитории.

Заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов уточнил, что в этом году технологии и возможности онлайн-шествия расширились. Особенностью 2025 года стала возможность реставрации старых фотографий с помощью нейросети Kandinsky — она может сделать черно-белые снимки цветными, улучшить их качество.

Также онлайн-шествие 9 мая будет разделено на потоки по родам войск — пехота, авиация, флот, а также отдельный поток для тружеников тыла. Между ними можно будет переключаться во время трансляции. Каждый поток сопроводят историческими справками о ключевых событиях войны.

Все заявки проходят двухэтапную проверку: сначала их модерируют волонтеры, затем профессиональные историки. Для выявления нарушений будет использоваться искусственный интеллект. Организаторы подчеркивают, что любые попытки искажения исторической правды будут пресекаться.

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В России стартовала всероссийская акция «Бессмертный полк онлайн», принять участие в которой смогут все желающие, включая проживающих за рубежом граждан, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны. Формат онлайн-шествия позволит вспомнить участников войны и тружеников тыла, а также увидеть их лица в общем строю Бессмертного полка на телеэкранах, билбордах и медиаэкранах на улицах и площадях городов в День Победы.   «Не во всех регионах будет возможность провести традиционное шествие, и для кого-то онлайн станет возможностью почтить память героя своей семьи. Но мы зовем присоединиться и тех, кто сможет пройти по улицам с портретом ветерана, чтобы 80-летие в Великой Отечественной войне стало праздником для всех, массовым и запоминающимся», — заявил сопредседатель Центрального штаба «Бессмертного полка» России Сергей Макаров. Пресс-конференция велась на сайте пресс-центра «Россия сегодня». Онлайн-шествие состоится 9 мая на официальном сайте Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» — 2025.polkrf.ru. Партнерами акции стали ведущие российские IT-компании — Сбер и ВКонтакте, которые обеспечат техническую поддержку и помогут донести изображения героев до широкой аудитории. Заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов уточнил, что в этом году технологии и возможности онлайн-шествия расширились. Особенностью 2025 года стала возможность реставрации старых фотографий с помощью нейросети Kandinsky — она может сделать черно-белые снимки цветными, улучшить их качество. Также онлайн-шествие 9 мая будет разделено на потоки по родам войск — пехота, авиация, флот, а также отдельный поток для тружеников тыла. Между ними можно будет переключаться во время трансляции. Каждый поток сопроводят историческими справками о ключевых событиях войны. Все заявки проходят двухэтапную проверку: сначала их модерируют волонтеры, затем профессиональные историки. Для выявления нарушений будет использоваться искусственный интеллект. Организаторы подчеркивают, что любые попытки искажения исторической правды будут пресекаться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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