Politico: Украина рискует стать проблемой для безопасности Европы

15 мая 2023 в 07:42 Размер текста - 17 +

Украина станет головной болью для Европы после окончания конфликта, пишет Politico Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После окончания спецоперации Украина может стать самой большой проблемой для безопасности Европы, так как страна рискует не стать частью НАТО, что приведет к появлению более рискованных действий со стороны украинского военного руководства. Об этом сообщает издание Politico. «Самый трудный момент наступит после украинского конфликта. Украина станет проблемой для безопасности Европы», — говорится в материале издания . Там добавили, что Запад может склонить Украину к миру с условием предоставления ей всего самого необходимого для обороны. Нежелание западных стран принимать Украину в собственный альянс сделает страну максимально опасной, так как она будет готова в любой момент перейти к военным упреждающим действиям в ответ на малейшую опасность со стороны других стран, заключили в издании. Ранее журналист Asia times Стивен Брайен отмечал, что украинское контрнаступление может стать проблемой для НАТО, так как ВСУ страдают из-за нехватки боеприпасов, что непременно потребует новых поступлений вооружения от западных стран в процессе наступательных операций. Также наплыв украинских беженцев в Европу создает определенные трудности для европейского сообщества. Власти Польши приняли решение ужесточить условия пребывания в своей стране беженцев с Украины, передает РАПСИ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После окончания спецоперации Украина может стать самой большой проблемой для безопасности Европы, так как страна рискует не стать частью НАТО, что приведет к появлению более рискованных действий со стороны украинского военного руководства. Об этом сообщает издание Politico. «Самый трудный момент наступит после украинского конфликта. Украина станет проблемой для безопасности Европы», — говорится в материале издания. Там добавили, что Запад может склонить Украину к миру с условием предоставления ей всего самого необходимого для обороны. Нежелание западных стран принимать Украину в собственный альянс сделает страну максимально опасной, так как она будет готова в любой момент перейти к военным упреждающим действиям в ответ на малейшую опасность со стороны других стран, заключили в издании. Ранее журналист Asia times Стивен Брайен отмечал, что украинское контрнаступление может стать проблемой для НАТО, так как ВСУ страдают из-за нехватки боеприпасов, что непременно потребует новых поступлений вооружения от западных стран в процессе наступательных операций. Также наплыв украинских беженцев в Европу создает определенные трудности для европейского сообщества. Власти Польши приняли решение ужесточить условия пребывания в своей стране беженцев с Украины, передает РАПСИ.