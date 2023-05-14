Politico: Украина рискует стать проблемой для безопасности Европы

После окончания спецоперации Украина может стать самой большой проблемой для безопасности Европы, так как страна рискует не стать частью НАТО, что приведет к появлению более рискованных действий со стороны украинского военного руководства. Об этом сообщает издание Politico.
«Самый трудный момент наступит после украинского конфликта. Украина станет проблемой для безопасности Европы», — говорится в материале издания. Там добавили, что Запад может склонить Украину к миру с условием предоставления ей всего самого необходимого для обороны. Нежелание западных стран принимать Украину в собственный альянс сделает страну максимально опасной, так как она будет готова в любой момент перейти к военным упреждающим действиям в ответ на малейшую опасность со стороны других стран, заключили в издании.
Ранее журналист Asia times Стивен Брайен отмечал, что украинское контрнаступление может стать проблемой для НАТО, так как ВСУ страдают из-за нехватки боеприпасов, что непременно потребует новых поступлений вооружения от западных стран в процессе наступательных операций. Также наплыв украинских беженцев в Европу создает определенные трудности для европейского сообщества. Власти Польши приняли решение ужесточить условия пребывания в своей стране беженцев с Украины, передает РАПСИ.
После окончания спецоперации Украина может стать самой большой проблемой для безопасности Европы, так как страна рискует не стать частью НАТО, что приведет к появлению более рискованных действий со стороны украинского военного руководства. Об этом сообщает издание Politico. «Самый трудный момент наступит после украинского конфликта. Украина станет проблемой для безопасности Европы», — говорится в материале издания. Там добавили, что Запад может склонить Украину к миру с условием предоставления ей всего самого необходимого для обороны. Нежелание западных стран принимать Украину в собственный альянс сделает страну максимально опасной, так как она будет готова в любой момент перейти к военным упреждающим действиям в ответ на малейшую опасность со стороны других стран, заключили в издании. Ранее журналист Asia times Стивен Брайен отмечал, что украинское контрнаступление может стать проблемой для НАТО, так как ВСУ страдают из-за нехватки боеприпасов, что непременно потребует новых поступлений вооружения от западных стран в процессе наступательных операций. Также наплыв украинских беженцев в Европу создает определенные трудности для европейского сообщества. Власти Польши приняли решение ужесточить условия пребывания в своей стране беженцев с Украины, передает РАПСИ.