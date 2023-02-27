Politico: Зеленский хорош для войны, но непригоден для мира

Зеленский не сможет управлять страной в мирное время, считает Джейми Деттмер Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский эффективен как кризисный лидер, но он не сможет управлять страной, когда конфликт закончится. Редактор издания Politico в сфере исследований общественного мнения Джейми Деттмер проанализировал перспективы Зеленского в мирное время.

«Украина попала в ловушку национального лидера, который не мыслит стратегически. <…> Речь идет об отказе иметь в своем окружении экспертов, которые знают, какие вопросы задавать, и которые могут возразить и бросить вам вызов», — заявляла украинский депутат и член партии «Голос» Леся Василенко в беседе с Джейми Деттмером еще до начала украинского конфликта. Журналист отмечает в материале для издания Politico , что просчеты Зеленского помешают ему эффективно управлять Украиной после завершения конфликта.

«Он стал президентом, не имея ни политического опыта, ни опыта управления государственными структурами. Он думал, что управлять государством на самом деле довольно просто», — заявил украинский журналист Николай Княжицкий. Он отметил, что все оплошности в управлении Зеленский объясняет ошибками предшественников.

«Когда общественная цель ясна, он обладает большой силой, в военное время он имеет за собой абсолютную власть государства», — рассказал старший научный сотрудник Атлантического совета и писатель Адриан Каратницкий. Он отметил, что после завершения конфликта Зеленский столкнется с совершенно другими условиями.

В начале 2023 года Владимир Зеленский провел множество кадровых перестановок. 26 февраля Зеленский снял с должности командующего силовой операцией Киева в Донбассе Эдуарда Москалева, передает RT. Зеленский отмечал, что массовые чистки в украинских властях продолжатся, если будут сохраняться проблемы в стране.