НАТО готовит секретный план на случай открытого конфликта с РФ: главное к вечеру 18 мая

В НАТО готовятся к прямому столкновению с РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В НАТО заявили о готовности к военному конфликту с Россией сегодня вечером. ВС РФ близки к освобождению Бахмута (Артемовска). URA.RU приводит главные новости к вечеру 18 мая.
- НАТО готовит секретный план обороны на случай прямого военного конфликта с Россией. Последний раз такой план был реализован во время холоной войны.
- Российские силы близки к освобождению Бахмута (Артемовска). Врио главы ДНР Денис Пушилин уточнил, что ситуациях на флангах города заметно улучшается.
- Президент РФ Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский готовы переговорить с посредниками папы Римского и выслушать его план по урегулированию конфликта. В этом уверен сам понтифик.
- Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк. Под огонь попала больница и жилые дома поселка Октябрьский рудник в Куйбышевском районе.
- При обстреле ВСУ села Нижнее Березово (Белгородская область) погибли два человека. Еще один оказался ранен.
- ВСУ упустили шанс провести успешное контрнаступление и теперь оставлись без сил. Так считает врио главы региона Евгений Балицкий, отметив, что ВС РФ полностью готовы, в отличии от украинских солдат.
- Российские силы ударили высокоточным оружием по крупным складам вооружения и техники ВСУ. Все цели были уничтожены.
- Российские войска нанесли удары по военной инфораструктуре ВСУ при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Об этом сообщает Пятый канал.
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