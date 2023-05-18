НАТО готовит секретный план на случай открытого конфликта с РФ: главное к вечеру 18 мая

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В НАТО готовятся к прямому столкновению с РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В НАТО заявили о готовности к военному конфликту с Россией сегодня вечером. ВС РФ близки к освобождению Бахмута (Артемовска). URA.RU приводит главные новости к вечеру 18 мая.

  • НАТО готовит секретный план обороны на случай прямого военного конфликта с Россией. Последний раз такой план был реализован во время холоной войны.
  • Российские силы близки к освобождению Бахмута (Артемовска). Врио главы ДНР Денис Пушилин уточнил, что ситуациях на флангах города заметно улучшается.
  • Президент РФ Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский готовы переговорить с посредниками папы Римского и выслушать его план по урегулированию конфликта. В этом уверен сам понтифик.
  • Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк. Под огонь попала больница и жилые дома поселка Октябрьский рудник в Куйбышевском районе.
  • При обстреле ВСУ села Нижнее Березово (Белгородская область) погибли два человека. Еще один оказался ранен.
  • ВСУ упустили шанс провести успешное контрнаступление и теперь оставлись без сил. Так считает врио главы региона Евгений Балицкий, отметив, что ВС РФ полностью готовы, в отличии от украинских солдат.
  • Российские силы ударили высокоточным оружием по крупным складам вооружения и техники ВСУ. Все цели были уничтожены.
  • Российские войска нанесли удары по военной инфораструктуре ВСУ при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Об этом сообщает Пятый канал.

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В НАТО заявили о готовности к военному конфликту с Россией сегодня вечером. ВС РФ близки к освобождению Бахмута (Артемовска). URA.RU приводит главные новости к вечеру 18 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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