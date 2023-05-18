НАТО готовит секретный план на случай открытого конфликта с РФ: главное к вечеру 18 мая

18 мая 2023 в 21:34 Размер текста - 17 +

В НАТО готовятся к прямому столкновению с РФ Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В НАТО заявили о готовности к военному конфликту с Россией сегодня вечером. ВС РФ близки к освобождению Бахмута (Артемовска). URA.RU приводит главные новости к вечеру 18 мая. НАТО готовит секретный план обороны на случай прямого военного конфликта с Россией. Последний раз такой план был реализован во время холоной войны.

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В НАТО заявили о готовности к военному конфликту с Россией сегодня вечером. ВС РФ близки к освобождению Бахмута (Артемовска). URA.RU приводит главные новости к вечеру 18 мая.