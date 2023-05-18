Балицкий заявил об упущенном шансе ВСУ начать контрнаступление

Вооруженные силы Украины (ВСУ) упустили шанс начать контрнаступление в Запорожской области. Сейчас готовность их войск низкая, в отличие от российских подразделений. Об этом заявил врио главы региона Евгений Балицкий.
«Если говорить, какая готовность сегодня противника к контрнаступлению, то мы видим, что она достаточно низкая. У нас есть все необходимое, чтобы отразить любое наступление», — сказал Балицкий в эфире телеканала «Россия 24». По его мнению, только сумасшедшие пойдут на такие мощные укрепления, которые подготовила российская сторона. Балицкий подчеркнул, что регион готовился к обороне с осени прошлого года.
Украина несколько месяцев готовится к контрнаступлению. Украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что ВСУ не хватает боеприпасов.
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