Балицкий заявил об упущенном шансе ВСУ начать контрнаступление

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Запорожье готово к защите региона, сказал Евгений Балицкий Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) упустили шанс начать контрнаступление в Запорожской области. Сейчас готовность их войск низкая, в отличие от российских подразделений. Об этом заявил врио главы региона Евгений Балицкий.

«Если говорить, какая готовность сегодня противника к контрнаступлению, то мы видим, что она достаточно низкая. У нас есть все необходимое, чтобы отразить любое наступление», — сказал Балицкий в эфире телеканала «Россия 24». По его мнению, только сумасшедшие пойдут на такие мощные укрепления, которые подготовила российская сторона. Балицкий подчеркнул, что регион готовился к обороне с осени прошлого года.

Украина несколько месяцев готовится к контрнаступлению. Украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что ВСУ не хватает боеприпасов.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) упустили шанс начать контрнаступление в Запорожской области. Сейчас готовность их войск низкая, в отличие от российских подразделений. Об этом заявил врио главы региона Евгений Балицкий. «Если говорить, какая готовность сегодня противника к контрнаступлению, то мы видим, что она достаточно низкая. У нас есть все необходимое, чтобы отразить любое наступление», — сказал Балицкий в эфире телеканала «Россия 24». По его мнению, только сумасшедшие пойдут на такие мощные укрепления, которые подготовила российская сторона. Балицкий подчеркнул, что регион готовился к обороне с осени прошлого года. Украина несколько месяцев готовится к контрнаступлению. Украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что ВСУ не хватает боеприпасов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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