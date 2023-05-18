ВС РФ атаковали склады с иностранной техникой и резервами ВСУ

Вооруженные силы РФ (ВС РФ) ударили высокоточным оружием по крупным складам вооружения и техники украинских солдат. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Вооруженными силами РФ нанесены групповые удары по крупным складам вооружения и техники иностранного производства, а также резервам противника», — отмечает военное ведомство в ходе брифинга. Информация опубликована в telegram-канале Минобороны РФ. Отмечается, что удары были нанесены высокоточным оружием большой дальности. По итогу все обозначенные цели были уничтожены.
Ранее в военном ведомстве подчеркнули, что ВС РФ при помощи ракетного комплекса «Кинжал» уничтожили пять пусковых американских установок ЗРК Patriot в Киеве. Российские артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) атаковали ВСУ снарядами, в которых вместо боевых снарядов были листовки с призывом сдаться. В России стартовал серийный выпуск авиаракеты «Бронебойщик», пишет «Национальная служба новостей».
Вооруженные силы РФ (ВС РФ) ударили высокоточным оружием по крупным складам вооружения и техники украинских солдат. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Вооруженными силами РФ нанесены групповые удары по крупным складам вооружения и техники иностранного производства, а также резервам противника», — отмечает военное ведомство в ходе брифинга. Информация опубликована в telegram-канале Минобороны РФ. Отмечается, что удары были нанесены высокоточным оружием большой дальности. По итогу все обозначенные цели были уничтожены. Ранее в военном ведомстве подчеркнули, что ВС РФ при помощи ракетного комплекса «Кинжал» уничтожили пять пусковых американских установок ЗРК Patriot в Киеве. Российские артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) атаковали ВСУ снарядами, в которых вместо боевых снарядов были листовки с призывом сдаться. В России стартовал серийный выпуск авиаракеты «Бронебойщик», пишет «Национальная служба новостей».