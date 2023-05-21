Минобороны доложило о ситуации на артемовском направлении

Российские военные за сутки уничтожили на артемовском направлении до 100 украинских военных и наемников. Об этом сообщили в Минобороны России в ходе брифинга.
«За сутки на Артемовском направлении уничтожено до 100 украинских боевиков и наемников, один танк, БМП, 5 пикапов, САУ Krab польского производства, а также САУ „Гвоздика“», — рассказали в военном ведомстве. Кроме того, в районе Красного уничтожен автомобильный мост, по которому в Артемовск (Бахмут) перебрасывались подкрепления ВСУ.
Ранее Минобороны РФ заявило, что российские силы полностью освободили Артемовск. Эту же информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Бои за город продолжались с лета 2022 года.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!