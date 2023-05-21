Минобороны доложило о ситуации на артемовском направлении

Минобороны РФ: ВСУ потеряли за сутки на артемовском направлении до ста человек
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Военные РФ уничтожили сотню украинских боевиков и наемников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные за сутки уничтожили на артемовском направлении до 100 украинских военных и наемников. Об этом сообщили в Минобороны России в ходе брифинга.

«За сутки на Артемовском направлении уничтожено до 100 украинских боевиков и наемников, один танк, БМП, 5 пикапов, САУ Krab польского производства, а также САУ „Гвоздика“», — рассказали в военном ведомстве. Кроме того, в районе Красного уничтожен автомобильный мост, по которому в Артемовск (Бахмут) перебрасывались подкрепления ВСУ.

Ранее Минобороны РФ заявило, что российские силы полностью освободили Артемовск. Эту же информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Бои за город продолжались с лета 2022 года.

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Российские военные за сутки уничтожили на артемовском направлении до 100 украинских военных и наемников. Об этом сообщили в Минобороны России в ходе брифинга. «За сутки на Артемовском направлении уничтожено до 100 украинских боевиков и наемников, один танк, БМП, 5 пикапов, САУ Krab польского производства, а также САУ „Гвоздика“», — рассказали в военном ведомстве. Кроме того, в районе Красного уничтожен автомобильный мост, по которому в Артемовск (Бахмут) перебрасывались подкрепления ВСУ. Ранее Минобороны РФ заявило, что российские силы полностью освободили Артемовск. Эту же информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Бои за город продолжались с лета 2022 года.
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