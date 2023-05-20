Пушилин назвал символичным освобождение Артемовска в день взятия Мариуполя

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Денис Пушилин на встрече с журналистами в посольстве ДНР. Москва, пушилин денис
Освобождение Артемовска произошло в день взятия Мариуполя, заявил Денис Пушилин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Освобождение Артемовска (Бахмута) 20 мая символично по причине того, что ровно год назад сдались в плен последние боевики нацбатальона «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ). С таким заявлением выступил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Есть особый символизм в том, что именно сегодня мы говорим о полном освобождении Артемовска. Год назад в этот же день в Мариуполе сдались в плен последние боевики нацбатальона «Азов», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Он добавил, что в ходе освобождения Артемовска российские бойцы проделали колоссальную работу и каждый из них будет представлен к награде.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о полном освобождении Артемовска. Пригожин выразил большую благодарность российскому народу за поддержку, передают «Невские новости».

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Освобождение Артемовска (Бахмута) 20 мая символично по причине того, что ровно год назад сдались в плен последние боевики нацбатальона «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ). С таким заявлением выступил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Есть особый символизм в том, что именно сегодня мы говорим о полном освобождении Артемовска. Год назад в этот же день в Мариуполе сдались в плен последние боевики нацбатальона «Азов», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Он добавил, что в ходе освобождения Артемовска российские бойцы проделали колоссальную работу и каждый из них будет представлен к награде. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о полном освобождении Артемовска. Пригожин выразил большую благодарность российскому народу за поддержку, передают «Невские новости».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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