Пушилин назвал символичным освобождение Артемовска в день взятия Мариуполя

20 мая 2023 в 21:52 Размер текста - 17 +

Освобождение Артемовска произошло в день взятия Мариуполя, заявил Денис Пушилин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Освобождение Артемовска (Бахмута) 20 мая символично по причине того, что ровно год назад сдались в плен последние боевики нацбатальона «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ). С таким заявлением выступил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Есть особый символизм в том, что именно сегодня мы говорим о полном освобождении Артемовска. Год назад в этот же день в Мариуполе сдались в плен последние боевики нацбатальона «Азов», — написал Пушилин в своем telegram-канале . Он добавил, что в ходе освобождения Артемовска российские бойцы проделали колоссальную работу и каждый из них будет представлен к награде. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о полном освобождении Артемовска. Пригожин выразил большую благодарность российскому народу за поддержку, передают « Невские новости ».

Освобождение Артемовска (Бахмута) 20 мая символично по причине того, что ровно год назад сдались в плен последние боевики нацбатальона «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ). С таким заявлением выступил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Есть особый символизм в том, что именно сегодня мы говорим о полном освобождении Артемовска. Год назад в этот же день в Мариуполе сдались в плен последние боевики нацбатальона «Азов», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Он добавил, что в ходе освобождения Артемовска российские бойцы проделали колоссальную работу и каждый из них будет представлен к награде. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о полном освобождении Артемовска. Пригожин выразил большую благодарность российскому народу за поддержку, передают «Невские новости».