07 июня 2023

В Британии нашли фрагмент древней скульптуры, похожей на Шигирского идола

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Зал «Шигирская кладовая» в Музее истории и археологии Урала. Екатеринбург, шигирский идол, музей истории и археологии урала, шигирская кладовая
Обнаруженный в Британии фрагмент древнего обелиска оказался похож на Шигирский идол, найденный в Уральских горах Фото:

В Британии археологи обнаружили фрагмент обелиска возрастом примерно 6,6 тысяч лет, который имеет сходство с Шигирским идолом, найденным в Уральских горах. Об этом сообщает издание The Independent.

«Эта захватывающая находка помогла пролить новый свет на наше далекое прошлое», — отметил исполнительный директор исторической организации Historic England Дункан Уилсон. По подсчетам ученых, найденный фрагмент обелиска был изготовлен примерно 6 640 лет назад. Его длина — метр, он выполнен из дуба. Скульптура лежала в торфе, который и защитил ее от серьезных разрушений.

Археологи отметили сходство находки с деревянным памятником эпохи мезолита — Шигирским идолом, который нашли в Уральских горах. Он считается древнейшей в мире сохранившейся деревянной скульптурой, ее возраст достигает 12 100 лет. Ранее власти Екатеринбурга объявили, что намерены пиарить артефакт на федеральном уровне, а вместе с ним и город. Однако православные свердловчане, опираясь на исследование международной группы ученых, считают Шигирский идол изображением дьявола.

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В Британии археологи обнаружили фрагмент обелиска возрастом примерно 6,6 тысяч лет, который имеет сходство с Шигирским идолом, найденным в Уральских горах. Об этом сообщает издание The Independent. «Эта захватывающая находка помогла пролить новый свет на наше далекое прошлое», — отметил исполнительный директор исторической организации Historic England Дункан Уилсон. По подсчетам ученых, найденный фрагмент обелиска был изготовлен примерно 6 640 лет назад. Его длина — метр, он выполнен из дуба. Скульптура лежала в торфе, который и защитил ее от серьезных разрушений. Археологи отметили сходство находки с деревянным памятником эпохи мезолита — Шигирским идолом, который нашли в Уральских горах. Он считается древнейшей в мире сохранившейся деревянной скульптурой, ее возраст достигает 12 100 лет. Ранее власти Екатеринбурга объявили, что намерены пиарить артефакт на федеральном уровне, а вместе с ним и город. Однако православные свердловчане, опираясь на исследование международной группы ученых, считают Шигирский идол изображением дьявола.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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