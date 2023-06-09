Польский генерал Козей раскрыл худший сценарий для ВСУ в контрнаступлении

10 июня 2023 в 06:31 Размер текста - 17 +

Россияне давно ждали украинского контрнаступления, чтобы нанести удар, заявил Козей Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Любое крупное сражение с Россией станет для украинцев рискованным, так как российская тяжелая техника ожидает момента, чтобы использовать все свои ресурсы. Об этом заявил польский генерал Станислав Козей. «Россияне давно ждали украинского контрнаступления. Они не используют свои силы, которые держат в глубине. Российская тяжелая техника ожидает удара, чтобы потом поочередно нанести свои. Любое крупное сражение было бы для украинцев рискованным», — передает слова Козея издание Fakt. Ранее западные журналисты предположили, что для Украины контрнаступление не будет легким, так как россияне успешно отражают их атаки, передает телеканал 360. Издание сообщило о снимках, на которых изображены подбитые танки Leopard немецкого производства.

Любое крупное сражение с Россией станет для украинцев рискованным, так как российская тяжелая техника ожидает момента, чтобы использовать все свои ресурсы. Об этом заявил польский генерал Станислав Козей. «Россияне давно ждали украинского контрнаступления. Они не используют свои силы, которые держат в глубине. Российская тяжелая техника ожидает удара, чтобы потом поочередно нанести свои. Любое крупное сражение было бы для украинцев рискованным», — передает слова Козея издание Fakt. Ранее западные журналисты предположили, что для Украины контрнаступление не будет легким, так как россияне успешно отражают их атаки, передает телеканал 360. Издание сообщило о снимках, на которых изображены подбитые танки Leopard немецкого производства.