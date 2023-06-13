Advance: НАТО готовится отправить на Украину поляков в качестве «пушечного мяса»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, наемник, stock
НАТО дала зеленый свет на отправку войск на Украину, пишет издание Advance Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

НАТО хочет отправить свои войска на Украину. Альянс выбрал для этого военнослужащих из Польши, которые будут служить «пушечным мясом». Об этом написали в издании Advance. Там уточнили, что подобная практика будет повторяться неоднократно.

«НАТО даст зеленый свет, а поляки станут пушечным мясом, дефицит которого может возникнуть», — написали в материале издания. Там уточнили, что бывший премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен буквально намекает на отправку военных на территорию украинского конфликта. В материале указали, что НАТО будет неоднократно посылать войска из маленьких стран, которые не жалко.

Ранее Андерс Фог Расмуссен заявил, что страны НАТО могут отправить свои войска на Украину, передает телеканал 360. Он уточнил, что страны могут сделать это по собственной воле. Бывший заместитель главкома войсками НАТО в Европе Ричард Ширрефф заявил, что североатлантический альянс не способен сопротивляться России в случае начала конфликта, пишет «Национальная служба новостей».

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
НАТО хочет отправить свои войска на Украину. Альянс выбрал для этого военнослужащих из Польши, которые будут служить «пушечным мясом». Об этом написали в издании Advance. Там уточнили, что подобная практика будет повторяться неоднократно. «НАТО даст зеленый свет, а поляки станут пушечным мясом, дефицит которого может возникнуть», — написали в материале издания. Там уточнили, что бывший премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен буквально намекает на отправку военных на территорию украинского конфликта. В материале указали, что НАТО будет неоднократно посылать войска из маленьких стран, которые не жалко. Ранее Андерс Фог Расмуссен заявил, что страны НАТО могут отправить свои войска на Украину, передает телеканал 360. Он уточнил, что страны могут сделать это по собственной воле. Бывший заместитель главкома войсками НАТО в Европе Ричард Ширрефф заявил, что североатлантический альянс не способен сопротивляться России в случае начала конфликта, пишет «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...