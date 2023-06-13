Advance: НАТО готовится отправить на Украину поляков в качестве «пушечного мяса»

13 июня 2023 в 22:09 Размер текста - 17 +

НАТО дала зеленый свет на отправку войск на Украину, пишет издание Advance Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине НАТО хочет отправить свои войска на Украину. Альянс выбрал для этого военнослужащих из Польши, которые будут служить «пушечным мясом». Об этом написали в издании Advance. Там уточнили, что подобная практика будет повторяться неоднократно. «НАТО даст зеленый свет, а поляки станут пушечным мясом, дефицит которого может возникнуть», — написали в материале издания. Там уточнили, что бывший премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен буквально намекает на отправку военных на территорию украинского конфликта. В материале указали, что НАТО будет неоднократно посылать войска из маленьких стран, которые не жалко.



Ранее Андерс Фог Расмуссен заявил, что страны НАТО могут отправить свои войска на Украину, передает телеканал 360. Он уточнил, что страны могут сделать это по собственной воле. Бывший заместитель главкома войсками НАТО в Европе Ричард Ширрефф заявил, что североатлантический альянс не способен сопротивляться России в случае начала конфликта, пишет «Национальная служба новостей».

НАТО хочет отправить свои войска на Украину. Альянс выбрал для этого военнослужащих из Польши, которые будут служить «пушечным мясом». Об этом написали в издании Advance. Там уточнили, что подобная практика будет повторяться неоднократно. «НАТО даст зеленый свет, а поляки станут пушечным мясом, дефицит которого может возникнуть», — написали в материале издания. Там уточнили, что бывший премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен буквально намекает на отправку военных на территорию украинского конфликта. В материале указали, что НАТО будет неоднократно посылать войска из маленьких стран, которые не жалко. Ранее Андерс Фог Расмуссен заявил, что страны НАТО могут отправить свои войска на Украину, передает телеканал 360. Он уточнил, что страны могут сделать это по собственной воле. Бывший заместитель главкома войсками НАТО в Европе Ричард Ширрефф заявил, что североатлантический альянс не способен сопротивляться России в случае начала конфликта, пишет «Национальная служба новостей».