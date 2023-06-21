Азербайджан направит Украине 10 млн долларов на восстановление

22 июня 2023 в 01:21 Размер текста - 17 +

Сроки перевода денег Киеву пока не установлены Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Азербайджан направит 10 млн долларов на восстановление Украины. Об этом сообщил глава МИД республики Джейхун Байрамов, отметив, что в планах поставка электрооборудования и участие в строительстве объектов в городе Ирпень. «Азербайджан планирует и в дальнейшем вносить вклад в усилия по восстановлению и реконструкции Украины, в частности, путем направления электрооборудования и реализации проектов реконструкции в городе Ирпень. Общая сумма этой помощи составит не менее 10 миллионов долларов», — передает слова Байрамова издание Haqqin. Он отметил, что сроки перевода денег Киеву пока не установлены. Ранее Киев запросил у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) еще 600 миллионов евро для восстановления энергетики. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина надеется получить деньги в течении 2023 года. При этом экономист Алексей Кущ уверен, что Украина подходит к моменту после которого не сможет восстановиться. По его мнению, это произойдет, если спецоперация не завершится к 2024 году.

Азербайджан направит 10 млн долларов на восстановление Украины. Об этом сообщил глава МИД республики Джейхун Байрамов, отметив, что в планах поставка электрооборудования и участие в строительстве объектов в городе Ирпень. «Азербайджан планирует и в дальнейшем вносить вклад в усилия по восстановлению и реконструкции Украины, в частности, путем направления электрооборудования и реализации проектов реконструкции в городе Ирпень. Общая сумма этой помощи составит не менее 10 миллионов долларов», — передает слова Байрамова издание Haqqin. Он отметил, что сроки перевода денег Киеву пока не установлены. Ранее Киев запросил у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) еще 600 миллионов евро для восстановления энергетики. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина надеется получить деньги в течении 2023 года. При этом экономист Алексей Кущ уверен, что Украина подходит к моменту после которого не сможет восстановиться. По его мнению, это произойдет, если спецоперация не завершится к 2024 году.