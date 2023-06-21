21 июня 2023

Азербайджан направит Украине 10 млн долларов на восстановление

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Генконсульство Азербайджана в Екатеринбурге, флаг азербайджана
Сроки перевода денег Киеву пока не установлены Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Азербайджан направит 10 млн долларов на восстановление Украины. Об этом сообщил глава МИД республики Джейхун Байрамов, отметив, что в планах поставка электрооборудования и участие в строительстве объектов в городе Ирпень.

«Азербайджан планирует и в дальнейшем вносить вклад в усилия по восстановлению и реконструкции Украины, в частности, путем направления электрооборудования и реализации проектов реконструкции в городе Ирпень. Общая сумма этой помощи составит не менее 10 миллионов долларов», — передает слова Байрамова издание Haqqin. Он отметил, что сроки перевода денег Киеву пока не установлены.

Ранее Киев запросил у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) еще 600 миллионов евро для восстановления энергетики. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина надеется получить деньги в течении 2023 года. При этом экономист Алексей Кущ уверен, что Украина подходит к моменту после которого не сможет восстановиться. По его мнению, это произойдет, если спецоперация не завершится к 2024 году.

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Азербайджан направит 10 млн долларов на восстановление Украины. Об этом сообщил глава МИД республики Джейхун Байрамов, отметив, что в планах поставка электрооборудования и участие в строительстве объектов в городе Ирпень. «Азербайджан планирует и в дальнейшем вносить вклад в усилия по восстановлению и реконструкции Украины, в частности, путем направления электрооборудования и реализации проектов реконструкции в городе Ирпень. Общая сумма этой помощи составит не менее 10 миллионов долларов», — передает слова Байрамова издание Haqqin. Он отметил, что сроки перевода денег Киеву пока не установлены. Ранее Киев запросил у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) еще 600 миллионов евро для восстановления энергетики. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина надеется получить деньги в течении 2023 года. При этом экономист Алексей Кущ уверен, что Украина подходит к моменту после которого не сможет восстановиться. По его мнению, это произойдет, если спецоперация не завершится к 2024 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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