21 июня 2023

Украина запросила у Европейского банка еще 600 млн евро

Шмыгаль: Киев надеется получить 600 млн евро на восстановление энергетики
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Повседневная жизнь. Пермь, камская гэс, камгэс, гидроэлектростанция, росгидро
ЕБРР поможет Украине восстановить гидроэлектростанции, заявил Шмыгаль Фото:
новость из сюжета
Удар ВСУ по Каховской ГЭС

Киев надеется получить от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) еще 600 миллионов евро в 2023 году для восстановления энергетики. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«ЕБРР поддержит украинскую энергетику на 600 млн евро уже в этом году. Сегодня подписали ряд меморандумов между Банком и „Укргидроэнерго“, „Укрэнерго“ и „Нафтогазом“» — написал он в telegram-канале. По его словам, ЕБРР также поможет Украине восстановить гидроэлектростанции, обеспечит ресурсами для стабилизации передачи электроэнергии.

Подрыв Каховской ГЭС в Херсонской области произошел в ночь на 6 июня. Украина обвинила в ЧП Россию. Французский политик Флориан Филиппо отметил, что западные страны все больше подозревает Украину в подрыве дамбы Каховской ГЭС. По его мнению, даже Великобритания склонна сомневаться в обвинениях Киева против Москвы, пишет «Царьград». Спустя две недели после разрушения ГЭС министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил о стабилизации обстановки в зоне подтопления после подрыва. При этом он отметил, что с дефицитом воды могут столкнуться почти миллион челок, передает телеканал 360.

Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Киев надеется получить от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) еще 600 миллионов евро в 2023 году для восстановления энергетики. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «ЕБРР поддержит украинскую энергетику на 600 млн евро уже в этом году. Сегодня подписали ряд меморандумов между Банком и „Укргидроэнерго“, „Укрэнерго“ и „Нафтогазом“» — написал он в telegram-канале. По его словам, ЕБРР также поможет Украине восстановить гидроэлектростанции, обеспечит ресурсами для стабилизации передачи электроэнергии. Подрыв Каховской ГЭС в Херсонской области произошел в ночь на 6 июня. Украина обвинила в ЧП Россию. Французский политик Флориан Филиппо отметил, что западные страны все больше подозревает Украину в подрыве дамбы Каховской ГЭС. По его мнению, даже Великобритания склонна сомневаться в обвинениях Киева против Москвы, пишет «Царьград». Спустя две недели после разрушения ГЭС министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил о стабилизации обстановки в зоне подтопления после подрыва. При этом он отметил, что с дефицитом воды могут столкнуться почти миллион челок, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...