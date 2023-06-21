Украина запросила у Европейского банка еще 600 млн евро

Киев надеется получить от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) еще 600 миллионов евро в 2023 году для восстановления энергетики. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«ЕБРР поддержит украинскую энергетику на 600 млн евро уже в этом году. Сегодня подписали ряд меморандумов между Банком и „Укргидроэнерго“, „Укрэнерго“ и „Нафтогазом“» — написал он в telegram-канале. По его словам, ЕБРР также поможет Украине восстановить гидроэлектростанции, обеспечит ресурсами для стабилизации передачи электроэнергии.
Подрыв Каховской ГЭС в Херсонской области произошел в ночь на 6 июня. Украина обвинила в ЧП Россию. Французский политик Флориан Филиппо отметил, что западные страны все больше подозревает Украину в подрыве дамбы Каховской ГЭС. По его мнению, даже Великобритания склонна сомневаться в обвинениях Киева против Москвы, пишет «Царьград». Спустя две недели после разрушения ГЭС министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил о стабилизации обстановки в зоне подтопления после подрыва. При этом он отметил, что с дефицитом воды могут столкнуться почти миллион челок, передает телеканал 360.
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