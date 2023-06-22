В Екатеринбурге Мединский объяснил, как разрыв отношений с Россией отражается на Польше

Мединский: Польша разрушает экономические связи с Россией, из-за чего поляки теряют работу
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интервью с министром культуры РФ Мединским В.Р. Москва, мединский владимир, портрет
Мединский сравнил Польшу с британской колониальной администрацией Фото:

Польские власти пренебрегают интересами своих граждан — они разрушают экономические связи с Россией, из-за чего многие поляки теряют бизнес и работу. Об этом журналистам в Екатеринбурге заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, передает корреспондент URA.RU.

«Они не руководствуются национальными интересами своей страны и своего народа. Это власть, которая работает примерно также, как в Индии работает британская колониальная администрация. Это касается и Украины. И в разных странах Европы это выражено с разной степенью очевидности, когда разрушаются выгодные для своей страны экономической связи», — отметил Мединский.

По его словам, миллионы людей в Польше зарабатывают деньги, содержат свои семьи, растят детей, но по политическим причинам им запрещают работать с Россией. Как следствие, поляки теряют бизнес, работу, а также разрушается историческая память.

Владимир Мединский работает в Екатеринбурге 22 июня. Он побывал на открытии стелы «Город трудовой доблести» возле ККТ «Космос», а накануне посетил Ельцин Центр и встретился с учителями. В Екатеринбург он прилетел для участия в форуме городов трудовой доблести.

Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Польские власти пренебрегают интересами своих граждан — они разрушают экономические связи с Россией, из-за чего многие поляки теряют бизнес и работу. Об этом журналистам в Екатеринбурге заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, передает корреспондент URA.RU. «Они не руководствуются национальными интересами своей страны и своего народа. Это власть, которая работает примерно также, как в Индии работает британская колониальная администрация. Это касается и Украины. И в разных странах Европы это выражено с разной степенью очевидности, когда разрушаются выгодные для своей страны экономической связи», — отметил Мединский. По его словам, миллионы людей в Польше зарабатывают деньги, содержат свои семьи, растят детей, но по политическим причинам им запрещают работать с Россией. Как следствие, поляки теряют бизнес, работу, а также разрушается историческая память. Владимир Мединский работает в Екатеринбурге 22 июня. Он побывал на открытии стелы «Город трудовой доблести» возле ККТ «Космос», а накануне посетил Ельцин Центр и встретился с учителями. В Екатеринбург он прилетел для участия в форуме городов трудовой доблести.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...