В США разоблачили вмешательство Украины во внутреннюю политику американцев

AG: Украина как никто другой научилась влиять на внутреннюю политику США

25 июня 2023 в 04:57 Размер текста - 17 +

Из-за влияния Украины в США остается мало вооружения, заявил Дэвис Хэнсон Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина научилась воздействовать на внутреннюю политику США за последние восемь лет лучше, чем любая другая страна. Об этом заявил американский журналист Дэвис Хэнсон. «За последние восемь лет Украина коварно ухитрилась воздействовать на внутреннюю политику США. Они делают это так, как ни одна другая страна за последнее время», — передает слова Дэвиса Хэнсона American Greatness. По словам американского журналиста, теперь в США происходит истощение запасов военной техники и боеприпасов. Винит в этом Хэнсон президента Украины Владимира Зеленского из-за его многочисленных просьб о военной помощи. Ранее URA.RU сообщало, что американского журналиста Майкла Трейси взбесила ложь Зеленского, который обещал не наносить удары по российским территориям, при это нарушая свое слово. Также агентство передавало слова ветерана ВС США Ноктиса Дрейвена, что финансовая помощь Украине является большим обманом западных налогоплательщиков.

Украина научилась воздействовать на внутреннюю политику США за последние восемь лет лучше, чем любая другая страна. Об этом заявил американский журналист Дэвис Хэнсон. «За последние восемь лет Украина коварно ухитрилась воздействовать на внутреннюю политику США. Они делают это так, как ни одна другая страна за последнее время», — передает слова Дэвиса Хэнсона American Greatness. По словам американского журналиста, теперь в США происходит истощение запасов военной техники и боеприпасов. Винит в этом Хэнсон президента Украины Владимира Зеленского из-за его многочисленных просьб о военной помощи. Ранее URA.RU сообщало, что американского журналиста Майкла Трейси взбесила ложь Зеленского, который обещал не наносить удары по российским территориям, при это нарушая свое слово. Также агентство передавало слова ветерана ВС США Ноктиса Дрейвена, что финансовая помощь Украине является большим обманом западных налогоплательщиков.