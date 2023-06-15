Ложь Зеленского взбесила американского журналиста

Newsweek: Зеленский лгал, когда обещал не атаковать российские территории

15 июня 2023 в 08:30 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский врал, когда говорил, что не будет атаковать российские территории, отметил Майкл Трейси Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина продолжает наносить удары по российским территориям, несмотря на обещания президента страны Владимира Зеленского этого не делать. Об этом пишет журналист Майкл Трейси, напоминая о том, как Киев год назад уверял американцев, что не будет ударять по России. «Говоря о заявлениях, которые можно считать [американской] „пропагандой“, почти ровно год назад президент Украины Владимир Зеленский отправился в медиа-тур по США, от всего сердца пообещав американцам, что не планирует нападать на Россию», — напоминает Майкл Трейси в материале для Newsweek. Журналист пишет, что данные заявления были поддержаны, в том числе и президентом США Джо Байденом. Но по итогу, уточняет Трейси, Украина «продолжает наносить удары за пределами своих территорий». Журналист подчеркивает, что американское правительство и Зеленский в частности, «продолжают лгать об Украине». Киев неоднократно атаковала приграничные к зоне спецоперации российские территории. Например, ВСУ обстреливала территорию Белгородской области. Диверсанты нападали на мирных жителей и даже использовали их дома как укрытие. В настоящий момент на данных территориях сохраняется высокий уровень боевой готовности из-за украинских атак. Кроме того, Киев совершал атаки при помощи беспилотников на крупные города России. Например, 30 мая не менее восьми беспилотников ударили по Москве. В ходе атаки были ранены гражданские, передает «Дни.ру». Неизвестные беспилотники замечали и в Санкт-Петербурге, сообщают «Невские новости». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина продолжает наносить удары по российским территориям, несмотря на обещания президента страны Владимира Зеленского этого не делать. Об этом пишет журналист Майкл Трейси, напоминая о том, как Киев год назад уверял американцев, что не будет ударять по России. «Говоря о заявлениях, которые можно считать [американской] „пропагандой“, почти ровно год назад президент Украины Владимир Зеленский отправился в медиа-тур по США, от всего сердца пообещав американцам, что не планирует нападать на Россию», — напоминает Майкл Трейси в материале для Newsweek. Журналист пишет, что данные заявления были поддержаны, в том числе и президентом США Джо Байденом. Но по итогу, уточняет Трейси, Украина «продолжает наносить удары за пределами своих территорий». Журналист подчеркивает, что американское правительство и Зеленский в частности, «продолжают лгать об Украине». Киев неоднократно атаковала приграничные к зоне спецоперации российские территории. Например, ВСУ обстреливала территорию Белгородской области. Диверсанты нападали на мирных жителей и даже использовали их дома как укрытие. В настоящий момент на данных территориях сохраняется высокий уровень боевой готовности из-за украинских атак. Кроме того, Киев совершал атаки при помощи беспилотников на крупные города России. Например, 30 мая не менее восьми беспилотников ударили по Москве. В ходе атаки были ранены гражданские, передает «Дни.ру». Неизвестные беспилотники замечали и в Санкт-Петербурге, сообщают «Невские новости».