Украина продолжает наносить удары по российским территориям, несмотря на обещания президента страны Владимира Зеленского этого не делать. Об этом пишет журналист Майкл Трейси, напоминая о том, как Киев год назад уверял американцев, что не будет ударять по России.
«Говоря о заявлениях, которые можно считать [американской] „пропагандой“, почти ровно год назад президент Украины Владимир Зеленский отправился в медиа-тур по США, от всего сердца пообещав американцам, что не планирует нападать на Россию», — напоминает Майкл Трейси в материале для Newsweek. Журналист пишет, что данные заявления были поддержаны, в том числе и президентом США Джо Байденом. Но по итогу, уточняет Трейси, Украина «продолжает наносить удары за пределами своих территорий». Журналист подчеркивает, что американское правительство и Зеленский в частности, «продолжают лгать об Украине».
Киев неоднократно атаковала приграничные к зоне спецоперации российские территории. Например, ВСУ обстреливала территорию Белгородской области. Диверсанты нападали на мирных жителей и даже использовали их дома как укрытие. В настоящий момент на данных территориях сохраняется высокий уровень боевой готовности из-за украинских атак. Кроме того, Киев совершал атаки при помощи беспилотников на крупные города России. Например, 30 мая не менее восьми беспилотников ударили по Москве. В ходе атаки были ранены гражданские, передает «Дни.ру». Неизвестные беспилотники замечали и в Санкт-Петербурге, сообщают «Невские новости».
Украина продолжает наносить удары по российским территориям, несмотря на обещания президента страны Владимира Зеленского этого не делать. Об этом пишет журналист Майкл Трейси, напоминая о том, как Киев год назад уверял американцев, что не будет ударять по России. «Говоря о заявлениях, которые можно считать [американской] „пропагандой“, почти ровно год назад президент Украины Владимир Зеленский отправился в медиа-тур по США, от всего сердца пообещав американцам, что не планирует нападать на Россию», — напоминает Майкл Трейси в материале для Newsweek. Журналист пишет, что данные заявления были поддержаны, в том числе и президентом США Джо Байденом. Но по итогу, уточняет Трейси, Украина «продолжает наносить удары за пределами своих территорий». Журналист подчеркивает, что американское правительство и Зеленский в частности, «продолжают лгать об Украине». Киев неоднократно атаковала приграничные к зоне спецоперации российские территории. Например, ВСУ обстреливала территорию Белгородской области. Диверсанты нападали на мирных жителей и даже использовали их дома как укрытие. В настоящий момент на данных территориях сохраняется высокий уровень боевой готовности из-за украинских атак. Кроме того, Киев совершал атаки при помощи беспилотников на крупные города России. Например, 30 мая не менее восьми беспилотников ударили по Москве. В ходе атаки были ранены гражданские, передает «Дни.ру». Неизвестные беспилотники замечали и в Санкт-Петербурге, сообщают «Невские новости».