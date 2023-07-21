Набиуллина: ослабление рубля еще не до конца отразилось на ценах

Падение рубля еще не до конца отразилось на ценах в России, заявила Эльвира Набиуллина
Недавнее ослабление рубля еще не полностью отразилось на ценах, и могут возникнуть дополнительные эффекты. С таким заявлением выступила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
«Есть вероятность вторичных эффектов от ослабления рубля», — передает слова Набиуллина telegram-канал Банка России. Она добавила, что последнее ослабление рубля еще не до конца отразилось на ценах.
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