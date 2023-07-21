Набиуллина: ослабление рубля еще не до конца отразилось на ценах

Набиуллина предупредила о вторичных эффектах ослабления рубля
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ПМЭФ-2022, Петербуржский международный экономический форум, первый день, Орешкин, Набиуллина, Решетников. Санкт-Петербург, набиуллина эльвира
Падение рубля еще не до конца отразилось на ценах в России, заявила Эльвира Набиуллина Фото:

Недавнее ослабление рубля еще не полностью отразилось на ценах, и могут возникнуть дополнительные эффекты. С таким заявлением выступила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

«Есть вероятность вторичных эффектов от ослабления рубля», — передает слова Набиуллина telegram-канал Банка России. Она добавила, что последнее ослабление рубля еще не до конца отразилось на ценах.

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Недавнее ослабление рубля еще не полностью отразилось на ценах, и могут возникнуть дополнительные эффекты. С таким заявлением выступила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. «Есть вероятность вторичных эффектов от ослабления рубля», — передает слова Набиуллина telegram-канал Банка России. Она добавила, что последнее ослабление рубля еще не до конца отразилось на ценах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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