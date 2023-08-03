Дочь Тутберидзе выиграла турнир в США под флагом Грузии

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Этап кубка России по фигурному катанию. Короткая программа. Юноши, мужчины. Екатеринбург, коньки, фигурное катание
Диана Дэвис в паре с Глебом Смолкиным заработали 74,35 балла Фото:

На американском турнире по фигурному катанию дочь российского тренера Этери Тутберидзе Диана Дэвис в паре с Глебом Смолкиным в первый раз выступили за Грузию и завоевали второе место. С результатом 74,35 балла пара уступила только американцам.

«Теперь фигуристы представляют Грузию и начали свой сезон с турнира „Lake Placid Ice Dance International“. После ритмического танца дуэт занимает второе место с небольшим отставанием от американцев Уны и Гейдж Браунов. За прокат Дэвис/Смолкин получили 74,35 балла», — пишет издание Sport24. Грузинская пара уступила только американцам Уне Браун и Гэйджу Брауну, результат которых составил 75,26 балла.

В начале мая главный руководитель российской команды Елена Чайковская заявила об утверждении перехода Дэвис и Смолкина к грузинскому спортивному гражданству. Начиная с сезона 2023/2024 года, пара будет выступать под флагом Грузии.

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На американском турнире по фигурному катанию дочь российского тренера Этери Тутберидзе Диана Дэвис в паре с Глебом Смолкиным в первый раз выступили за Грузию и завоевали второе место. С результатом 74,35 балла пара уступила только американцам. «Теперь фигуристы представляют Грузию и начали свой сезон с турнира „Lake Placid Ice Dance International“. После ритмического танца дуэт занимает второе место с небольшим отставанием от американцев Уны и Гейдж Браунов. За прокат Дэвис/Смолкин получили 74,35 балла», — пишет издание Sport24. Грузинская пара уступила только американцам Уне Браун и Гэйджу Брауну, результат которых составил 75,26 балла. В начале мая главный руководитель российской команды Елена Чайковская заявила об утверждении перехода Дэвис и Смолкина к грузинскому спортивному гражданству. Начиная с сезона 2023/2024 года, пара будет выступать под флагом Грузии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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