Дочь Тутберидзе выиграла турнир в США под флагом Грузии

03 августа 2023 в 14:13 Размер текста - 17 +

Диана Дэвис в паре с Глебом Смолкиным заработали 74,35 балла Фото: Александр Мамаев © URA.RU На американском турнире по фигурному катанию дочь российского тренера Этери Тутберидзе Диана Дэвис в паре с Глебом Смолкиным в первый раз выступили за Грузию и завоевали второе место. С результатом 74,35 балла пара уступила только американцам. «Теперь фигуристы представляют Грузию и начали свой сезон с турнира „Lake Placid Ice Dance International“. После ритмического танца дуэт занимает второе место с небольшим отставанием от американцев Уны и Гейдж Браунов. За прокат Дэвис/Смолкин получили 74,35 балла», — пишет издание Sport24. Грузинская пара уступила только американцам Уне Браун и Гэйджу Брауну, результат которых составил 75,26 балла. В начале мая главный руководитель российской команды Елена Чайковская заявила об утверждении перехода Дэвис и Смолкина к грузинскому спортивному гражданству. Начиная с сезона 2023/2024 года, пара будет выступать под флагом Грузии.

На американском турнире по фигурному катанию дочь российского тренера Этери Тутберидзе Диана Дэвис в паре с Глебом Смолкиным в первый раз выступили за Грузию и завоевали второе место. С результатом 74,35 балла пара уступила только американцам. «Теперь фигуристы представляют Грузию и начали свой сезон с турнира „Lake Placid Ice Dance International“. После ритмического танца дуэт занимает второе место с небольшим отставанием от американцев Уны и Гейдж Браунов. За прокат Дэвис/Смолкин получили 74,35 балла», — пишет издание Sport24. Грузинская пара уступила только американцам Уне Браун и Гэйджу Брауну, результат которых составил 75,26 балла. В начале мая главный руководитель российской команды Елена Чайковская заявила об утверждении перехода Дэвис и Смолкина к грузинскому спортивному гражданству. Начиная с сезона 2023/2024 года, пара будет выступать под флагом Грузии.