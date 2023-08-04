Один из директоров Rutube раскроет секрет успеха видеохостинга

Маркетинговый директор Rutube Дорохина разберет кейс видеохостинга

04 августа 2023 в 20:24 Размер текста - 17 +

Ирина Дорохина разберет секрет успеха Rutube Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тюмени 12 августа пройдет сессия «Stop no name! или как перестать быть незаметным в сети» на полях международного форума «Слет Успешных Предпринимателей-2023» (СУП). В ходе мероприятия директор по маркетинговым коммуникациям национального видеохостинга Rutube Ирина Дорохина поделится секретами российской платформы. «Реклама дает свои плоды только когда вы грамотно подбираете инфлюенсеров, проводите исследования аудитории, формируете key message и, конечно, корректируете вашу стратегию в зависимости от результатов регулярных исследований аудитории и привычек потребителей», — рассказала Ирина Дорохина. Ее слова приводит пресс-служба Rutube. Она уточнила, что о других секретах успеха видеохостинга она расскажет уже в рамках слета. Форум СУП пройдет с 11 по 13 августа. На слете ожидается более двух тысяч участников. За 10 лет проведения мероприятие посетили 19 тысяч предпринимателей из 15 стран мира. Сам форум проводит общероссийская общественная организация малого и среднего бизнеса «ОПОРА РОССИИ».

В Тюмени 12 августа пройдет сессия «Stop no name! или как перестать быть незаметным в сети» на полях международного форума «Слет Успешных Предпринимателей-2023» (СУП). В ходе мероприятия директор по маркетинговым коммуникациям национального видеохостинга Rutube Ирина Дорохина поделится секретами российской платформы. «Реклама дает свои плоды только когда вы грамотно подбираете инфлюенсеров, проводите исследования аудитории, формируете key message и, конечно, корректируете вашу стратегию в зависимости от результатов регулярных исследований аудитории и привычек потребителей», — рассказала Ирина Дорохина. Ее слова приводит пресс-служба Rutube. Она уточнила, что о других секретах успеха видеохостинга она расскажет уже в рамках слета. Форум СУП пройдет с 11 по 13 августа. На слете ожидается более двух тысяч участников. За 10 лет проведения мероприятие посетили 19 тысяч предпринимателей из 15 стран мира. Сам форум проводит общероссийская общественная организация малого и среднего бизнеса «ОПОРА РОССИИ».