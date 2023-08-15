«Уралвагонзавод» показал на военном форуме свои танки, одетые в камуфляж. Фото

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Колонна военной техники в районе Запорожской области. Запорожская область, военные, танк, сво
УВЗ участвует в военно-техническом форуме «Армия — 2023» и показывает свои модели военной техники (фото из архива) Фото:

Предприятие «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») презентовало на международном военно-техническом форуме «Армия — 2023» несколько моделей собственных танков, «одетых по-новому». Фотографии публикует пресс-служба предприятия у себя в telegram-канале.

«Смотрите, какие танки! ‎ ‎Изделия концерна УВЗ на «Армии-2023» одеты «по-новому». В экспозиции Министерства обороны РФ демонстрируются танки Т-14, Т-90М и Т-72Б3М «Уралвагонзавода», а также Т-80БВМ «Омсктрансмаша», — говорится в сообщении компании. К посту прикреплены фотографии военной техника, одетой в маскировочные накидки.

Ранее URA.RU сообщало, что на форуме «Армия — 2023» другое предприятие Ростеха — «Уралтрансмаш» — показало гаубицы «Мальва». Они обладают улучшенной, в сравнении с гусеничными артустановками, маневренностью и меньшей стоимостью эксплуатации.

УВЗ презентует на форуме несколько видов техники, в частности, танки
УВЗ презентует на форуме несколько видов техники, в частности, танки
Фото:
Инженеры модернизируют технику, беря за основу танки Т-14, Т-90 и Т-72
Инженеры модернизируют технику, беря за основу танки Т-14, Т-90 и Т-72
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Предприятие «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») презентовало на международном военно-техническом форуме «Армия — 2023» несколько моделей собственных танков, «одетых по-новому». Фотографии публикует пресс-служба предприятия у себя в telegram-канале. «Смотрите, какие танки! ‎ ‎Изделия концерна УВЗ на «Армии-2023» одеты «по-новому». В экспозиции Министерства обороны РФ демонстрируются танки Т-14, Т-90М и Т-72Б3М «Уралвагонзавода», а также Т-80БВМ «Омсктрансмаша», — говорится в сообщении компании. К посту прикреплены фотографии военной техника, одетой в маскировочные накидки. Ранее URA.RU сообщало, что на форуме «Армия — 2023» другое предприятие Ростеха — «Уралтрансмаш» — показало гаубицы «Мальва». Они обладают улучшенной, в сравнении с гусеничными артустановками, маневренностью и меньшей стоимостью эксплуатации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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