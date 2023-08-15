«Уралвагонзавод» показал на военном форуме свои танки, одетые в камуфляж. Фото

15 августа 2023 в 16:17 Размер текста - 17 +

УВЗ участвует в военно-техническом форуме «Армия — 2023» и показывает свои модели военной техники (фото из архива) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Предприятие «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») презентовало на международном военно-техническом форуме «Армия — 2023» несколько моделей собственных танков, «одетых по-новому». Фотографии публикует пресс-служба предприятия у себя в telegram-канале. «Смотрите, какие танки! ‎ ‎Изделия концерна УВЗ на «Армии-2023» одеты «по-новому». В экспозиции Министерства обороны РФ демонстрируются танки Т-14, Т-90М и Т-72Б3М «Уралвагонзавода», а также Т-80БВМ «Омсктрансмаша», — говорится в сообщении компании. К посту прикреплены фотографии военной техника, одетой в маскировочные накидки. Ранее URA.RU сообщало, что на форуме «Армия — 2023» другое предприятие Ростеха — «Уралтрансмаш» — показало гаубицы «Мальва». Они обладают улучшенной, в сравнении с гусеничными артустановками, маневренностью и меньшей стоимостью эксплуатации. УВЗ презентует на форуме несколько видов техники, в частности, танки Фото: telegram-канал «Уралвагонзавод»; (https://t.me/uvznews) Инженеры модернизируют технику, беря за основу танки Т-14, Т-90 и Т-72 Фото: telegram-канал «Уралвагонзавод»; (https://t.me/uvznews)

Предприятие «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») презентовало на международном военно-техническом форуме «Армия — 2023» несколько моделей собственных танков, «одетых по-новому». Фотографии публикует пресс-служба предприятия у себя в telegram-канале. «Смотрите, какие танки! ‎ ‎Изделия концерна УВЗ на «Армии-2023» одеты «по-новому». В экспозиции Министерства обороны РФ демонстрируются танки Т-14, Т-90М и Т-72Б3М «Уралвагонзавода», а также Т-80БВМ «Омсктрансмаша», — говорится в сообщении компании. К посту прикреплены фотографии военной техника, одетой в маскировочные накидки. Ранее URA.RU сообщало, что на форуме «Армия — 2023» другое предприятие Ростеха — «Уралтрансмаш» — показало гаубицы «Мальва». Они обладают улучшенной, в сравнении с гусеничными артустановками, маневренностью и меньшей стоимостью эксплуатации.