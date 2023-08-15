Предприятие «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») презентовало на международном военно-техническом форуме «Армия — 2023» несколько моделей собственных танков, «одетых по-новому». Фотографии публикует пресс-служба предприятия у себя в telegram-канале.
«Смотрите, какие танки! Изделия концерна УВЗ на «Армии-2023» одеты «по-новому». В экспозиции Министерства обороны РФ демонстрируются танки Т-14, Т-90М и Т-72Б3М «Уралвагонзавода», а также Т-80БВМ «Омсктрансмаша», — говорится в сообщении компании. К посту прикреплены фотографии военной техника, одетой в маскировочные накидки.
Ранее URA.RU сообщало, что на форуме «Армия — 2023» другое предприятие Ростеха — «Уралтрансмаш» — показало гаубицы «Мальва». Они обладают улучшенной, в сравнении с гусеничными артустановками, маневренностью и меньшей стоимостью эксплуатации.
УВЗ презентует на форуме несколько видов техники, в частности, танки
Предприятие «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») презентовало на международном военно-техническом форуме «Армия — 2023» несколько моделей собственных танков, «одетых по-новому». Фотографии публикует пресс-служба предприятия у себя в telegram-канале. «Смотрите, какие танки! Изделия концерна УВЗ на «Армии-2023» одеты «по-новому». В экспозиции Министерства обороны РФ демонстрируются танки Т-14, Т-90М и Т-72Б3М «Уралвагонзавода», а также Т-80БВМ «Омсктрансмаша», — говорится в сообщении компании. К посту прикреплены фотографии военной техника, одетой в маскировочные накидки. Ранее URA.RU сообщало, что на форуме «Армия — 2023» другое предприятие Ростеха — «Уралтрансмаш» — показало гаубицы «Мальва». Они обладают улучшенной, в сравнении с гусеничными артустановками, маневренностью и меньшей стоимостью эксплуатации.