TAC: США сорвали подписание мира между РФ и Украиной

16 августа 2023 в 18:03 Размер текста - 17 +

Тед Снайдер сообщил, что у Украины была три раза возможность подписать мирный договор с РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США три раза срывали подписание договора о урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщил американский обозреватель Тед Снайдер. По его словам, США преследуют только свои интересы. «Каждый раз США ставили крест на обещании дипломатического решения и мира, позволяя конфликту продолжаться и нагнетаться, казалось бы, преследуя интересы США, а не Украины», — заявил Снайдер в материале The American Conservative . Он отметил, что три раза была возможность подписать мирный договор. Снайдер напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что в третий раз предварительное соглашение было подписано. Россия и Украина шли на «огромные уступки», в том числе киевский режим каждый раз обещал не входить в НАТО. Ранее Владимир Путин показал главам африканских государств документ для урегулирования конфликта, который был «выброшен» Украиной сразу после отвода российских войск от Киева. При этом лидер РФ заявил, что договор был подписан украинским представителем. Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что киевский режим был близок к подписанию мирного договора с Россией в 2022 году, однако соглашению помешали западные кураторы Украины, передает телеканал 360.

США три раза срывали подписание договора о урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщил американский обозреватель Тед Снайдер. По его словам, США преследуют только свои интересы. «Каждый раз США ставили крест на обещании дипломатического решения и мира, позволяя конфликту продолжаться и нагнетаться, казалось бы, преследуя интересы США, а не Украины», — заявил Снайдер в материале The American Conservative. Он отметил, что три раза была возможность подписать мирный договор. Снайдер напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что в третий раз предварительное соглашение было подписано. Россия и Украина шли на «огромные уступки», в том числе киевский режим каждый раз обещал не входить в НАТО. Ранее Владимир Путин показал главам африканских государств документ для урегулирования конфликта, который был «выброшен» Украиной сразу после отвода российских войск от Киева. При этом лидер РФ заявил, что договор был подписан украинским представителем. Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что киевский режим был близок к подписанию мирного договора с Россией в 2022 году, однако соглашению помешали западные кураторы Украины, передает телеканал 360.