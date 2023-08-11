Кадыров объяснил, кому нужны мирные переговоры по украинскому конфликту

Кадыров: России не нужны переговоры по Украине
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Украина пытается выиграть время, индицируя переговоры с Россией, заявил Рамзан Кадыров Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Переговоры во время военных действий нужны только той стороне, которая находится в бедственном положении. России на данный момент переговоры не нужны. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, комментируя переговоры по решению украинского кризиса.

«Переговоры нужны лишь той стороне, которая в полной мере осознает, что находится в бедственном положении. Россия объективно не из их числа», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. По его словам, Россия выигрывает на многих фронтах, поэтому ей переговоры не нужны.

Глава Чечни отметил, что инициировать переговорный процесс со стороны Украины — попытка выиграть время. Однако Киеву не удастся переломить ход спецоперации, уверен Кадыров.

Кадыров также напомнил, что страны Запада ввели против России многочисленные санкции. Эти ограничительные меры также стали работать и против стран Запад. По заявлению Кадырова, эти государства находятся на грани экономического коллапса. В это же время в России активно развивается экономика.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина готова вернуться к переговорам с Россией. Такое заявление было сделано на фоне провала киевского контрнаступления.

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Переговоры во время военных действий нужны только той стороне, которая находится в бедственном положении. России на данный момент переговоры не нужны. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, комментируя переговоры по решению украинского кризиса. «Переговоры нужны лишь той стороне, которая в полной мере осознает, что находится в бедственном положении. Россия объективно не из их числа», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. По его словам, Россия выигрывает на многих фронтах, поэтому ей переговоры не нужны. Глава Чечни отметил, что инициировать переговорный процесс со стороны Украины — попытка выиграть время. Однако Киеву не удастся переломить ход спецоперации, уверен Кадыров. Кадыров также напомнил, что страны Запада ввели против России многочисленные санкции. Эти ограничительные меры также стали работать и против стран Запад. По заявлению Кадырова, эти государства находятся на грани экономического коллапса. В это же время в России активно развивается экономика. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина готова вернуться к переговорам с Россией. Такое заявление было сделано на фоне провала киевского контрнаступления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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