Кадыров объяснил, кому нужны мирные переговоры по украинскому конфликту

Кадыров: России не нужны переговоры по Украине

11 августа 2023 в 18:15 Размер текста - 17 +

Украина пытается выиграть время, индицируя переговоры с Россией, заявил Рамзан Кадыров Фото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Переговоры во время военных действий нужны только той стороне, которая находится в бедственном положении. России на данный момент переговоры не нужны. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, комментируя переговоры по решению украинского кризиса. «Переговоры нужны лишь той стороне, которая в полной мере осознает, что находится в бедственном положении. Россия объективно не из их числа», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале . По его словам, Россия выигрывает на многих фронтах, поэтому ей переговоры не нужны. Глава Чечни отметил, что инициировать переговорный процесс со стороны Украины — попытка выиграть время. Однако Киеву не удастся переломить ход спецоперации, уверен Кадыров. Кадыров также напомнил, что страны Запада ввели против России многочисленные санкции. Эти ограничительные меры также стали работать и против стран Запад. По заявлению Кадырова, эти государства находятся на грани экономического коллапса. В это же время в России активно развивается экономика. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина готова вернуться к переговорам с Россией. Такое заявление было сделано на фоне провала киевского контрнаступления.

Переговоры во время военных действий нужны только той стороне, которая находится в бедственном положении. России на данный момент переговоры не нужны. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, комментируя переговоры по решению украинского кризиса. «Переговоры нужны лишь той стороне, которая в полной мере осознает, что находится в бедственном положении. Россия объективно не из их числа», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. По его словам, Россия выигрывает на многих фронтах, поэтому ей переговоры не нужны. Глава Чечни отметил, что инициировать переговорный процесс со стороны Украины — попытка выиграть время. Однако Киеву не удастся переломить ход спецоперации, уверен Кадыров. Кадыров также напомнил, что страны Запада ввели против России многочисленные санкции. Эти ограничительные меры также стали работать и против стран Запад. По заявлению Кадырова, эти государства находятся на грани экономического коллапса. В это же время в России активно развивается экономика. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина готова вернуться к переговорам с Россией. Такое заявление было сделано на фоне провала киевского контрнаступления.