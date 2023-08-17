МИД РФ потребовало от Украины отменить блокаду Киево-Печерской лавры

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Украина, архив. Пермь, киев, киево печерская лавра
Конфликт между Киевом и священниками Киево-Печерской лавры обострился в мае Фото:

Киеву следует отменить блокаду Киево-Печерской лавры. С таким заявлением выступили в МИД РФ.

«Призываем всех людей доброй воли и тех, кто убежден в необходимости отстаивать право людей на свободу вероисповедания, не допустить вопиющего акта насилия в отношении монахов и верующих Киево-Печерской лавры. Требуем отменить блокаду, прекратить издевательства над находящимися в обители людьми», — документ опубликован на официальном сайте дипведомства.

Доступ в храм закрыт, там сейчас находятся священнослужители. Украинское правительство запрещает передавать им продукты и предметы первой необходимости. 15 августа был организован штурм трех корпусов лавры, в которых проживают паломники и часть братии.

Киевские власти с марта пытаются выселить священников из Киево-Печерской лавры. Настоятель обители митрополит Павел (Лебедь) обвиняется по двум статьям уголовного кодекса Украины, в том числе в разжигании межрелигиозной вражды. Митрополит отправлен под круглосуточный домашний арест с применением электронного браслета. Сам Павел считает, что он ничего не делал. По его словам, ситуация, произошедшая с ним, является политическим заказом.

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Киеву следует отменить блокаду Киево-Печерской лавры. С таким заявлением выступили в МИД РФ. «Призываем всех людей доброй воли и тех, кто убежден в необходимости отстаивать право людей на свободу вероисповедания, не допустить вопиющего акта насилия в отношении монахов и верующих Киево-Печерской лавры. Требуем отменить блокаду, прекратить издевательства над находящимися в обители людьми», — документ опубликован на официальном сайте дипведомства. Доступ в храм закрыт, там сейчас находятся священнослужители. Украинское правительство запрещает передавать им продукты и предметы первой необходимости. 15 августа был организован штурм трех корпусов лавры, в которых проживают паломники и часть братии. Киевские власти с марта пытаются выселить священников из Киево-Печерской лавры. Настоятель обители митрополит Павел (Лебедь) обвиняется по двум статьям уголовного кодекса Украины, в том числе в разжигании межрелигиозной вражды. Митрополит отправлен под круглосуточный домашний арест с применением электронного браслета. Сам Павел считает, что он ничего не делал. По его словам, ситуация, произошедшая с ним, является политическим заказом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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