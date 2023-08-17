МИД РФ потребовало от Украины отменить блокаду Киево-Печерской лавры

Киеву следует отменить блокаду Киево-Печерской лавры. С таким заявлением выступили в МИД РФ.
«Призываем всех людей доброй воли и тех, кто убежден в необходимости отстаивать право людей на свободу вероисповедания, не допустить вопиющего акта насилия в отношении монахов и верующих Киево-Печерской лавры. Требуем отменить блокаду, прекратить издевательства над находящимися в обители людьми», — документ
Доступ в храм закрыт, там сейчас находятся священнослужители. Украинское правительство запрещает передавать им продукты и предметы первой необходимости. 15 августа был организован штурм трех корпусов лавры, в которых проживают паломники и часть братии.
Киевские власти с марта пытаются выселить священников из Киево-Печерской лавры. Настоятель обители митрополит Павел (Лебедь) обвиняется по двум статьям уголовного кодекса Украины, в том числе в разжигании межрелигиозной вражды. Митрополит отправлен под круглосуточный домашний арест с применением электронного браслета. Сам Павел считает, что он ничего не делал. По его словам, ситуация, произошедшая с ним, является политическим заказом.
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