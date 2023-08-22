Финаналитик Разуваев предупредил об увеличении переплат по кредиту из-за допусловий

23 августа 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Александр Разуваев призвал не связываться с кредитами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Решение Центробанка о снятии ограничений с полной стоимости кредита (ПСК) даст возможность финансовым организациям увеличивать фактическую стоимость займа за счет дополнительных условий. Об этом URA.RU рассказал экономист, финансовый аналитик, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. «ЦБ РФ все стал ограничивать, чтобы не дурили людей. Чтобы не было 5% в договоре, а на самом деле 40%. Соответственно, сейчас Центробанк не ограничивает — дурить можно. Не знаю, с чем это связано, ведь банки на девальвации заработали, на росте ставок банки тоже заработают. Нужно внимательно читать договор и изучать, что вы подписываете. Например, там может быть написано, что деньги должны быть перечислены только на какой-нибудь специальный счет в этом банке, а за его обслуживание взимается крупная сумма раз в месяц. У вас кредит дешевый, но без этого счета никуда. За обслуживание придется платить», — сказал Александр Разуваев. Финансовый аналитик предостерег от взятия кредита, особенно в условиях роста ставок. «Если это не ипотека, лучше не кредитоваться. Это не выгодно, особенно учитывая рост ставок. Лучше с заемным капиталом не связываться. Всегда есть много подводных камней и можно прогореть», — порекомендовал риск-менеджер. Совет директоров Банка России принял решение с 16 августа по 31 декабря 2023 года не ограничивать полную стоимость кредита (ПСК). Это касается: кредитных организаций — по всем категориям потребительских кредитов (займов);

кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов — по всем категориям потребительских займов;

МФО — по категориям: потребительских займов, обязательства по которым обеспечены ипотекой; POS-займов. По иным категориям полная стоимость кредита микрофинансовых организаций ломбардов сохраняются ограничения. Также они не отменяются по всем категориям ПСК. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Решение Центробанка о снятии ограничений с полной стоимости кредита (ПСК) даст возможность финансовым организациям увеличивать фактическую стоимость займа за счет дополнительных условий. Об этом URA.RU рассказал экономист, финансовый аналитик, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. «ЦБ РФ все стал ограничивать, чтобы не дурили людей. Чтобы не было 5% в договоре, а на самом деле 40%. Соответственно, сейчас Центробанк не ограничивает — дурить можно. Не знаю, с чем это связано, ведь банки на девальвации заработали, на росте ставок банки тоже заработают. Нужно внимательно читать договор и изучать, что вы подписываете. Например, там может быть написано, что деньги должны быть перечислены только на какой-нибудь специальный счет в этом банке, а за его обслуживание взимается крупная сумма раз в месяц. У вас кредит дешевый, но без этого счета никуда. За обслуживание придется платить», — сказал Александр Разуваев. Финансовый аналитик предостерег от взятия кредита, особенно в условиях роста ставок. «Если это не ипотека, лучше не кредитоваться. Это не выгодно, особенно учитывая рост ставок. Лучше с заемным капиталом не связываться. Всегда есть много подводных камней и можно прогореть», — порекомендовал риск-менеджер. Совет директоров Банка России принял решение с 16 августа по 31 декабря 2023 года не ограничивать полную стоимость кредита (ПСК). Это касается: По иным категориям полная стоимость кредита микрофинансовых организаций ломбардов сохраняются ограничения. Также они не отменяются по всем категориям ПСК.