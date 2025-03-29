Слова генсека ООН Антониу Гутерриша о легитимности украинского лидера Владимира Зеленского являются двойной ложью. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«На Украине есть законное правительство, и очевидно, что его надо уважать, заявил генеральный секретарь ООН. Это, увы, двойная ложь. Гнида нелегитимна», — написал Медведев на своей странице в соцсети Х. Он добавил, что Зеленского не стоит уважать, так как он терпит поражение. Украинцы страдают и их страна разрушена, заключил Медведев.
Антониу Гутерреш 28 марта подтвердил легитимность власти Владимира Зеленского на Украине, передает «Национальная служба новостей». Это заявление последовало после того, как президент России Владимир Путин предложил внедрить временную администрацию на Украине под эгидой международных организаций, указывая на утрату легитимности нынешним киевским руководством и ставя под вопрос возможность мирных переговоров.
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