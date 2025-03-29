Уролог указал на опасную причину частых походов в туалет

Частые ночные походы в туалет могут свидетельствовать о серьезных заболеваниях, таких как диабет. Об этом рассказал уролог медицинской компании «СберЗдоровье» Павел Низин.
«При сахарном диабете повышенный уровень глюкозы в крови провоцирует усиленное выделение мочи, что может проявляться частыми ночными позывами», — передает слова Низина «Лента.ру». Он добавил, что ноктурия (состояние, при котором человек испытывает необходимость часто вставать ночью для мочеиспускания) возникает из-за высокого уровня глюкозы в крови, что увеличивает выделение мочи.
У мужчин это также может быть связано с увеличенной простатой, которая давит на мочеиспускательный канал. Другие причины включают сердечно-сосудистые и урологические заболевания, а также синдром обструктивного апноэ сна, который может привести к увеличению выведения натрия и воды, заключил Низин. Нормальной частотой мочеиспускания считается пять-восемь раз в сутки.
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