Уролог указал на опасную причину частых походов в туалет

Уролог Низин: ночное частое мочеиспускание может быть признаком диабета
© Служба новостей «URA.RU»
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У мужчин частые походы в туалет могут быть связаны с увеличенной простатой, заявил Низин
У мужчин частые походы в туалет могут быть связаны с увеличенной простатой, заявил Низин Фото:

Частые ночные походы в туалет могут свидетельствовать о серьезных заболеваниях, таких как диабет. Об этом рассказал уролог медицинской компании «СберЗдоровье» Павел Низин.

«При сахарном диабете повышенный уровень глюкозы в крови провоцирует усиленное выделение мочи, что может проявляться частыми ночными позывами», — передает слова Низина «Лента.ру». Он добавил, что ноктурия (состояние, при котором человек испытывает необходимость часто вставать ночью для мочеиспускания) возникает из-за высокого уровня глюкозы в крови, что увеличивает выделение мочи.

У мужчин это также может быть связано с увеличенной простатой, которая давит на мочеиспускательный канал. Другие причины включают сердечно-сосудистые и урологические заболевания, а также синдром обструктивного апноэ сна, который может привести к увеличению выведения натрия и воды, заключил Низин. Нормальной частотой мочеиспускания считается пять-восемь раз в сутки.

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Частые ночные походы в туалет могут свидетельствовать о серьезных заболеваниях, таких как диабет. Об этом рассказал уролог медицинской компании «СберЗдоровье» Павел Низин. «При сахарном диабете повышенный уровень глюкозы в крови провоцирует усиленное выделение мочи, что может проявляться частыми ночными позывами», — передает слова Низина «Лента.ру». Он добавил, что ноктурия (состояние, при котором человек испытывает необходимость часто вставать ночью для мочеиспускания) возникает из-за высокого уровня глюкозы в крови, что увеличивает выделение мочи. У мужчин это также может быть связано с увеличенной простатой, которая давит на мочеиспускательный канал. Другие причины включают сердечно-сосудистые и урологические заболевания, а также синдром обструктивного апноэ сна, который может привести к увеличению выведения натрия и воды, заключил Низин. Нормальной частотой мочеиспускания считается пять-восемь раз в сутки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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