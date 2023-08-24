В США назвали условие для разморозки активов России

Белый дом: условием разморозки активов РФ является «оплата за ущерб Украине»

24 августа 2023 в 23:30 Размер текста - 17 +

Страны Европы не отдадут РФ активы, пока не будет возмещен ущерб Украине, заявил Салливан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские активы, находящиеся в юрисдикциях США, Франции, Италии, Британии и Германии, будут разморожены только тогда, когда Москва возместит причиненный ущерб Украине. Об этом советник по нацбезопасности США Джейк Салливан заявил на встрече с европейскими коллегами. «Суверенные активы РФ останутся в юрисдикциях стран Франции, Италии, Германии, США и Британии пока Москва не заплатит за ущерб, который она причинила Украине», — сказал Салливан. Его слова передает пресс-служба Белого дома на официальном сайте . Европейские коллеги согласились с мнением американского советника. Западные страны в начале спецоперации заморозили российские активы, находящиеся в европейских банках. Юристы Еврокомиссии пообещали вернуть их после завершения конфликта на Украине. В июле еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс на конференции в Гааге озвучил точную сумму замороженных российских активов — 207 миллиардов евро.

Российские активы, находящиеся в юрисдикциях США, Франции, Италии, Британии и Германии, будут разморожены только тогда, когда Москва возместит причиненный ущерб Украине. Об этом советник по нацбезопасности США Джейк Салливан заявил на встрече с европейскими коллегами. «Суверенные активы РФ останутся в юрисдикциях стран Франции, Италии, Германии, США и Британии пока Москва не заплатит за ущерб, который она причинила Украине», — сказал Салливан. Его слова передает пресс-служба Белого дома на официальном сайте. Европейские коллеги согласились с мнением американского советника. Западные страны в начале спецоперации заморозили российские активы, находящиеся в европейских банках. Юристы Еврокомиссии пообещали вернуть их после завершения конфликта на Украине. В июле еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс на конференции в Гааге озвучил точную сумму замороженных российских активов — 207 миллиардов евро.