В США назвали условие для разморозки активов России

Российские активы, находящиеся в юрисдикциях США, Франции, Италии, Британии и Германии, будут разморожены только тогда, когда Москва возместит причиненный ущерб Украине. Об этом советник по нацбезопасности США Джейк Салливан заявил на встрече с европейскими коллегами.
«Суверенные активы РФ останутся в юрисдикциях стран Франции, Италии, Германии, США и Британии пока Москва не заплатит за ущерб, который она причинила Украине», — сказал Салливан. Его слова передает пресс-служба Белого дома на официальном сайте. Европейские коллеги согласились с мнением американского советника.
Западные страны в начале спецоперации заморозили российские активы, находящиеся в европейских банках. Юристы Еврокомиссии пообещали вернуть их после завершения конфликта на Украине. В июле еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс на конференции в Гааге озвучил точную сумму замороженных российских активов — 207 миллиардов евро.
Российские активы, находящиеся в юрисдикциях США, Франции, Италии, Британии и Германии, будут разморожены только тогда, когда Москва возместит причиненный ущерб Украине. Об этом советник по нацбезопасности США Джейк Салливан заявил на встрече с европейскими коллегами. «Суверенные активы РФ останутся в юрисдикциях стран Франции, Италии, Германии, США и Британии пока Москва не заплатит за ущерб, который она причинила Украине», — сказал Салливан. Его слова передает пресс-служба Белого дома на официальном сайте. Европейские коллеги согласились с мнением американского советника. Западные страны в начале спецоперации заморозили российские активы, находящиеся в европейских банках. Юристы Еврокомиссии пообещали вернуть их после завершения конфликта на Украине. В июле еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс на конференции в Гааге озвучил точную сумму замороженных российских активов — 207 миллиардов евро.