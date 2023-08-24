24 августа 2023

В США назвали условие для разморозки активов России

Белый дом: условием разморозки активов РФ является «оплата за ущерб Украине»
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Страны Европы не отдадут РФ активы, пока не будет возмещен ущерб Украине, заявил Салливан Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские активы, находящиеся в юрисдикциях США, Франции, Италии, Британии и Германии, будут разморожены только тогда, когда Москва возместит причиненный ущерб Украине. Об этом советник по нацбезопасности США Джейк Салливан заявил на встрече с европейскими коллегами.

«Суверенные активы РФ останутся в юрисдикциях стран Франции, Италии, Германии, США и Британии пока Москва не заплатит за ущерб, который она причинила Украине», — сказал Салливан. Его слова передает пресс-служба Белого дома на официальном сайте. Европейские коллеги согласились с мнением американского советника.

Западные страны в начале спецоперации заморозили российские активы, находящиеся в европейских банках. Юристы Еврокомиссии пообещали вернуть их после завершения конфликта на Украине. В июле еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс на конференции в Гааге озвучил точную сумму замороженных российских активов — 207 миллиардов евро.

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Российские активы, находящиеся в юрисдикциях США, Франции, Италии, Британии и Германии, будут разморожены только тогда, когда Москва возместит причиненный ущерб Украине. Об этом советник по нацбезопасности США Джейк Салливан заявил на встрече с европейскими коллегами. «Суверенные активы РФ останутся в юрисдикциях стран Франции, Италии, Германии, США и Британии пока Москва не заплатит за ущерб, который она причинила Украине», — сказал Салливан. Его слова передает пресс-служба Белого дома на официальном сайте. Европейские коллеги согласились с мнением американского советника. Западные страны в начале спецоперации заморозили российские активы, находящиеся в европейских банках. Юристы Еврокомиссии пообещали вернуть их после завершения конфликта на Украине. В июле еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс на конференции в Гааге озвучил точную сумму замороженных российских активов — 207 миллиардов евро.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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