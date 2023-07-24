Путин и Лукашенко показали, что связывает Россию и Белоруссию

24 июля 2023 в 20:52 Размер текста - 17 +

Президенты России и Белоруссии продемонстрировали духовную общность двух народов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Народы России и Белоруссии связаны духовными корнями. Это позволяет им совместно противостоять угрозам, идущим с Запада, прокомментировал URA.RU исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов поездку президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко в Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь. «Оба президента понимают общие угрозы со стороны Запада. Эта опасность обозначена ими достаточно четко и последовательно. Поэтому движение в сторону духовных, исторических корней, понятия общей восточнославянской идентичности, общей истории естественно. Тональность выбрана точно. Это своего рода послание гражданам России и Белоруссии. Но это еще и послание Западу: ведь нашим странам противостоит серьезный враг — мир католической и протестантской Европы, нового христианства и нового модерна. Этот визит на Валаам имеет огромное символическое значение», — пояснил политолог. Статья по теме Путин подключил союзника к противодействию «польской угрозе» При этом совершенно иная ситуация на Украине. «Киев, [президент Украины Владимир] Зеленский пытаются реализовать тот курс, который проявил себя при Порошенко — „армовир“: армия, мова [украинский язык], вера. То есть создание новой, противостоящей советским и русским традициям, армии с опорой на НАТО. Мова — противостояние русскому языку и русской культуре. Вера — прямые гонения на представителей православной церкви, которые при Зеленском дошли до уголовного преследования и запрета литургических служений. Украина движется раскольническим путем», — пояснил Игорь Кузнецов. На Валааме Путин и Лукашенко не впервые. Они уже бывали в монастыре в 2019 году. 23 июля президенты посетили ставропигиальный Никольский Морской собор. После этого они пообщались с собравшимися на площади у храма. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Народы России и Белоруссии связаны духовными корнями. Это позволяет им совместно противостоять угрозам, идущим с Запада, прокомментировал URA.RU исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов поездку президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко в Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь. «Оба президента понимают общие угрозы со стороны Запада. Эта опасность обозначена ими достаточно четко и последовательно. Поэтому движение в сторону духовных, исторических корней, понятия общей восточнославянской идентичности, общей истории естественно. Тональность выбрана точно. Это своего рода послание гражданам России и Белоруссии. Но это еще и послание Западу: ведь нашим странам противостоит серьезный враг — мир католической и протестантской Европы, нового христианства и нового модерна. Этот визит на Валаам имеет огромное символическое значение», — пояснил политолог. При этом совершенно иная ситуация на Украине. «Киев, [президент Украины Владимир] Зеленский пытаются реализовать тот курс, который проявил себя при Порошенко — „армовир“: армия, мова [украинский язык], вера. То есть создание новой, противостоящей советским и русским традициям, армии с опорой на НАТО. Мова — противостояние русскому языку и русской культуре. Вера — прямые гонения на представителей православной церкви, которые при Зеленском дошли до уголовного преследования и запрета литургических служений. Украина движется раскольническим путем», — пояснил Игорь Кузнецов. На Валааме Путин и Лукашенко не впервые. Они уже бывали в монастыре в 2019 году. 23 июля президенты посетили ставропигиальный Никольский Морской собор. После этого они пообщались с собравшимися на площади у храма.