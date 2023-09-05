СNN: в США оценили ноу-хау России по защите авиации шинами 06 сентября 2023 в 00:53 Размер текста - 17 + Шины были установлены на корпусе самолетов Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские солдаты прикрыли авиацию от ударов дронов автомобильными шинами. По данным журналистов, в США оценили такое решение бойцов РФ. «Некоторые из штурмовиков российские бойцы прикрыли автомобильными шинами. Они были установлены на корпусе самолетов», — пишет CNN . Таким способом, по мнению издания, российские бойцы хотели еще лучше замаскировать самолеты. «Шины могут уменьшить тепловую сигнатуру, так дроны могут не заметить самолеты», — добавили журналисты. Запад все чаще признает провал Украины в спецоперации. К примеру, в Польше считают, что три месяца назад у Киева дела на фронте обстояли лучше. Тем временем Россия продолжает нарастать военное преимущество. В конце августа российские инженеры разработали сухопутный дрон-камикадзе, который будет сам вытаскивать раненых с поля боя. Российские солдаты прикрыли авиацию от ударов дронов автомобильными шинами. По данным журналистов, в США оценили такое решение бойцов РФ. «Некоторые из штурмовиков российские бойцы прикрыли автомобильными шинами. Они были установлены на корпусе самолетов», — пишет CNN. Таким способом, по мнению издания, российские бойцы хотели еще лучше замаскировать самолеты. «Шины могут уменьшить тепловую сигнатуру, так дроны могут не заметить самолеты», — добавили журналисты. Запад все чаще признает провал Украины в спецоперации. К примеру, в Польше считают, что три месяца назад у Киева дела на фронте обстояли лучше. Тем временем Россия продолжает нарастать военное преимущество. В конце августа российские инженеры разработали сухопутный дрон-камикадзе, который будет сам вытаскивать раненых с поля боя. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям