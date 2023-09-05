Российские солдаты прикрыли авиацию от ударов дронов автомобильными шинами. По данным журналистов, в США оценили такое решение бойцов РФ.
«Некоторые из штурмовиков российские бойцы прикрыли автомобильными шинами. Они были установлены на корпусе самолетов», — пишет
Таким способом, по мнению издания, российские бойцы хотели еще лучше замаскировать самолеты. «Шины могут уменьшить тепловую сигнатуру, так дроны могут не заметить самолеты», — добавили журналисты.
Запад все чаще признает провал Украины в спецоперации. К примеру, в Польше считают, что три месяца назад у Киева дела на фронте обстояли лучше. Тем временем Россия продолжает нарастать военное преимущество. В конце августа российские инженеры разработали сухопутный дрон-камикадзе, который будет сам вытаскивать раненых с поля боя.
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