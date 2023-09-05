05 сентября 2023

СNN: в США оценили ноу-хау России по защите авиации шинами

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Шины были установлены на корпусе самолетов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские солдаты прикрыли авиацию от ударов дронов автомобильными шинами. По данным журналистов, в США оценили такое решение бойцов РФ.

«Некоторые из штурмовиков российские бойцы прикрыли автомобильными шинами. Они были установлены на корпусе самолетов», — пишет CNN.

Таким способом, по мнению издания, российские бойцы хотели еще лучше замаскировать самолеты. «Шины могут уменьшить тепловую сигнатуру, так дроны могут не заметить самолеты», — добавили журналисты.

Запад все чаще признает провал Украины в спецоперации. К примеру, в Польше считают, что три месяца назад у Киева дела на фронте обстояли лучше. Тем временем Россия продолжает нарастать военное преимущество. В конце августа российские инженеры разработали сухопутный дрон-камикадзе, который будет сам вытаскивать раненых с поля боя.

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Российские солдаты прикрыли авиацию от ударов дронов автомобильными шинами. По данным журналистов, в США оценили такое решение бойцов РФ. «Некоторые из штурмовиков российские бойцы прикрыли автомобильными шинами. Они были установлены на корпусе самолетов», — пишет CNN. Таким способом, по мнению издания, российские бойцы хотели еще лучше замаскировать самолеты. «Шины могут уменьшить тепловую сигнатуру, так дроны могут не заметить самолеты», — добавили журналисты. Запад все чаще признает провал Украины в спецоперации. К примеру, в Польше считают, что три месяца назад у Киева дела на фронте обстояли лучше. Тем временем Россия продолжает нарастать военное преимущество. В конце августа российские инженеры разработали сухопутный дрон-камикадзе, который будет сам вытаскивать раненых с поля боя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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