19 сентября 2023

Картаполов пообещал новые инициативы по мобилизованным

© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Картаполов.stock, stock, картаполов андрей
Новые меры поддержки мобилизованных появятся уже осенью этого года, заявил Андрей Картаполов Фото:
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Мобилизация в России

В данный момент разрабатываются новые меры социальной поддержки мобилизованных россиян. Часть законопроектов появится уже осенью этого года, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Мы этим сейчас как раз активно занимаемся как в части обеспечения максимально возможной социальной поддержки, так и в части иных аспектов законодательства. Подробности пока раскрывать не могу, но, думаю, уже в осеннюю сессию анонсируем ряд важных новых законопроектов», — передает слова Андрея Картаполова «Парламентская газета».

Работа депутатов Госдумы главным образом направлена на обеспечение соцзащитой, льготами и преференциями мобилизованных, считает Картаполов. По мнению председателя комитета Госдумы по обороне, каждый военнослужащий, защищающий Родину, должен равные права и статус, как у других россиян.

Ранее мобилизованным и членам их семей оказывали льготы, предоставляли психологическую помощь и помогали с трудоустройством в Москве. Также семьям бойцов выплачивали 50 тысяч рублей, передает «Национальная служба новостей».

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В данный момент разрабатываются новые меры социальной поддержки мобилизованных россиян. Часть законопроектов появится уже осенью этого года, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Мы этим сейчас как раз активно занимаемся как в части обеспечения максимально возможной социальной поддержки, так и в части иных аспектов законодательства. Подробности пока раскрывать не могу, но, думаю, уже в осеннюю сессию анонсируем ряд важных новых законопроектов», — передает слова Андрея Картаполова «Парламентская газета». Работа депутатов Госдумы главным образом направлена на обеспечение соцзащитой, льготами и преференциями мобилизованных, считает Картаполов. По мнению председателя комитета Госдумы по обороне, каждый военнослужащий, защищающий Родину, должен равные права и статус, как у других россиян. Ранее мобилизованным и членам их семей оказывали льготы, предоставляли психологическую помощь и помогали с трудоустройством в Москве. Также семьям бойцов выплачивали 50 тысяч рублей, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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