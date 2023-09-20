Зам Собянина: две трети зараженных ковидом в Москве болеют подштаммом «Омикрона»

21 сентября 2023 в 02:46 Размер текста - 17 +

«Омикрон» доминирует среди подштаммов коронавируса в Москве, заявили в мэрии столицы Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Приблизительно две трети заболевших в Москве заразились подштаммом «омикрона» XBB.1.9. Он протекает как обычная простуда. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. «Доминирует его подштамм [„омикрона“] — XBB.1.9. Он составляет где-то две трети от всех заболевших. В основном протекает в форме обычной простуды. И это подтверждается цифрами по госпитализации. Госпитализация на сегодняшний день у нас очень небольшая — меньше 1%», — сказала Ракова в интервью телеканалу «Россия-1». По ее словам, в Москве в среднем каждый день ОРВИ заражаются 25 тысяч человек. Это количество людей на 30% больше, чем в такой же период 2022 года. Власти полагают, что это может быть связано с тем, что заболеваемость начала расти примерно в конце августа. В России ожидают большого роста заболеваемости коронавирусом в ближайшее время, пишет «Национальная служба новостей». В Кремле сообщили, что пока не вводили новых ограничений по этому поводу, передает RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о возможности введения масочного режима заявил, что сначала необходимо дождаться рекомендаций от врачей.

Приблизительно две трети заболевших в Москве заразились подштаммом «омикрона» XBB.1.9. Он протекает как обычная простуда. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. «Доминирует его подштамм [„омикрона“] — XBB.1.9. Он составляет где-то две трети от всех заболевших. В основном протекает в форме обычной простуды. И это подтверждается цифрами по госпитализации. Госпитализация на сегодняшний день у нас очень небольшая — меньше 1%», — сказала Ракова в интервью телеканалу «Россия-1». По ее словам, в Москве в среднем каждый день ОРВИ заражаются 25 тысяч человек. Это количество людей на 30% больше, чем в такой же период 2022 года. Власти полагают, что это может быть связано с тем, что заболеваемость начала расти примерно в конце августа. В России ожидают большого роста заболеваемости коронавирусом в ближайшее время, пишет «Национальная служба новостей». В Кремле сообщили, что пока не вводили новых ограничений по этому поводу, передает RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о возможности введения масочного режима заявил, что сначала необходимо дождаться рекомендаций от врачей.