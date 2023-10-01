01 октября 2023

Западные страны перестали помогать России ловить преступников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт "правосудие". Москва , ноутбук, интернет, клавиатура, наручники, преступление, мошенничество, запрет интернета, мошенничество в интернете
Страны Европы и США отказывают России в помощи по выдаче преступников Фото:

Страны Запада все чаще стали отказывать России в правовой помощи, связанной с задержанием преступников на их территории. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ.

«С января по сентябрь 2023 года компетентными органами иностранных государств было отказано в исполнении 32 запросов о правовой помощи, из них в 28 случаях по политическим мотивам. Больше всего отказов — 22 пришло из Швейцарии, в четырех случаях запросы отклонялись Латвией», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные Генпрокуратуры РФ.

По данным издания, Минюст США отказал России в правовой помощи, якобы из-за возможного нанесения ущерба суверенитету своей страны. Россия получила отказ в экстрадиции 85 обвиняемых по уголовным преступлениям. В 27 случаях, по данным Генпрокуратуры, это было сделано по политическим мотивам.

Ранее Генпрокуратуре России предоставили 43 отказа в экстрадиции лиц, объявленных в розыск по обвинению в совершении преступлений от европейских стран после начала специальной военной операции на Украине. Данное решение вызвано политическими мотивами в Австрии, Германии, Италии, Польше, Чехии и Великобритании, пишет RT.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Страны Запада все чаще стали отказывать России в правовой помощи, связанной с задержанием преступников на их территории. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ. «С января по сентябрь 2023 года компетентными органами иностранных государств было отказано в исполнении 32 запросов о правовой помощи, из них в 28 случаях по политическим мотивам. Больше всего отказов — 22 пришло из Швейцарии, в четырех случаях запросы отклонялись Латвией», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные Генпрокуратуры РФ. По данным издания, Минюст США отказал России в правовой помощи, якобы из-за возможного нанесения ущерба суверенитету своей страны. Россия получила отказ в экстрадиции 85 обвиняемых по уголовным преступлениям. В 27 случаях, по данным Генпрокуратуры, это было сделано по политическим мотивам. Ранее Генпрокуратуре России предоставили 43 отказа в экстрадиции лиц, объявленных в розыск по обвинению в совершении преступлений от европейских стран после начала специальной военной операции на Украине. Данное решение вызвано политическими мотивами в Австрии, Германии, Италии, Польше, Чехии и Великобритании, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...