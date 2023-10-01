Западные страны перестали помогать России ловить преступников

02 октября 2023 в 04:52 Размер текста - 17 +

Страны Европы и США отказывают России в помощи по выдаче преступников Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Страны Запада все чаще стали отказывать России в правовой помощи, связанной с задержанием преступников на их территории. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ. «С января по сентябрь 2023 года компетентными органами иностранных государств было отказано в исполнении 32 запросов о правовой помощи, из них в 28 случаях по политическим мотивам. Больше всего отказов — 22 пришло из Швейцарии, в четырех случаях запросы отклонялись Латвией», — пишет « Коммерсант », ссылаясь на данные Генпрокуратуры РФ. По данным издания, Минюст США отказал России в правовой помощи, якобы из-за возможного нанесения ущерба суверенитету своей страны. Россия получила отказ в экстрадиции 85 обвиняемых по уголовным преступлениям. В 27 случаях, по данным Генпрокуратуры, это было сделано по политическим мотивам. Ранее Генпрокуратуре России предоставили 43 отказа в экстрадиции лиц, объявленных в розыск по обвинению в совершении преступлений от европейских стран после начала специальной военной операции на Украине. Данное решение вызвано политическими мотивами в Австрии, Германии, Италии, Польше, Чехии и Великобритании, пишет RT.

Страны Запада все чаще стали отказывать России в правовой помощи, связанной с задержанием преступников на их территории. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ. «С января по сентябрь 2023 года компетентными органами иностранных государств было отказано в исполнении 32 запросов о правовой помощи, из них в 28 случаях по политическим мотивам. Больше всего отказов — 22 пришло из Швейцарии, в четырех случаях запросы отклонялись Латвией», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные Генпрокуратуры РФ. По данным издания, Минюст США отказал России в правовой помощи, якобы из-за возможного нанесения ущерба суверенитету своей страны. Россия получила отказ в экстрадиции 85 обвиняемых по уголовным преступлениям. В 27 случаях, по данным Генпрокуратуры, это было сделано по политическим мотивам. Ранее Генпрокуратуре России предоставили 43 отказа в экстрадиции лиц, объявленных в розыск по обвинению в совершении преступлений от европейских стран после начала специальной военной операции на Украине. Данное решение вызвано политическими мотивами в Австрии, Германии, Италии, Польше, Чехии и Великобритании, пишет RT.