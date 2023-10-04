Где пройдет чемпионат мира по футболу в 2030 году

Впервые в истории чемпионат мира по футболу в 2030 году пройдет на трех континентах. Матчи турнира примут шесть стран, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
«Матчи турнира впервые примут шесть стран: Уругвай, Аргентина, Парагвай, Марокко, Испания и Португалия. Чемпионат мира по футболу 2030 года пройдет на трех континентах: Южная Америка, Европа и Африка», — говорится в сообщении ФИФА, которое приводит
Отмечается, что сборные Армении, Парагвая и Уругвая проведут стартовые матчи на территории своих стран. При этом основные события чемпионата будут проходить в Испании, Португалии и Марокко. Событие приурочено к годовщине первого чемпионата мира, который прошел в Уругвае в 1930 году.
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