Где пройдет чемпионат мира по футболу в 2030 году

Чемпионат мира по футболу 2023 года впервые пройдет на трех континентах

04 октября 2023 в 20:38 Размер текста - 17 +

Чемпионат мира по футболу в 2030 году пройдет на территории шести стран Фото: Александр Мамаев © URA.RU Впервые в истории чемпионат мира по футболу в 2030 году пройдет на трех континентах. Матчи турнира примут шесть стран, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА). «Матчи турнира впервые примут шесть стран: Уругвай, Аргентина, Парагвай, Марокко, Испания и Португалия. Чемпионат мира по футболу 2030 года пройдет на трех континентах: Южная Америка, Европа и Африка», — говорится в сообщении ФИФА, которое приводит Sport24 . Отмечается, что сборные Армении, Парагвая и Уругвая проведут стартовые матчи на территории своих стран. При этом основные события чемпионата будут проходить в Испании, Португалии и Марокко. Событие приурочено к годовщине первого чемпионата мира, который прошел в Уругвае в 1930 году.

Впервые в истории чемпионат мира по футболу в 2030 году пройдет на трех континентах. Матчи турнира примут шесть стран, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА). «Матчи турнира впервые примут шесть стран: Уругвай, Аргентина, Парагвай, Марокко, Испания и Португалия. Чемпионат мира по футболу 2030 года пройдет на трех континентах: Южная Америка, Европа и Африка», — говорится в сообщении ФИФА, которое приводит Sport24. Отмечается, что сборные Армении, Парагвая и Уругвая проведут стартовые матчи на территории своих стран. При этом основные события чемпионата будут проходить в Испании, Португалии и Марокко. Событие приурочено к годовщине первого чемпионата мира, который прошел в Уругвае в 1930 году.