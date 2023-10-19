Какой была карьера актера из «Деревни дураков» Сергея Гладкова, умершего на 61-м году жизни

На 61-м году жизни умер актер «Деревни дураков» Сергей Гладков

19 октября 2023 в 15:16 Размер текста - 17 +

Сергей Гладков стал лауреатом множества фестивалей в составе группы «Магазин Фу» Фото: КАЛАМБУР | журнал видеокомиксов/ВКонтакте (https://vk.com/calambur_group) На Украине умер звезда шоу «Деревня дураков» и «Маски-шоу» Сергей Гладков. Ему было 60 лет. URA.RU приводит биографию актера и чем он запомнился для российского зрителя. О смерти 60-летнего актера сообщили в соцсетях шоу «Каламбур», которое было популярно в 1990-е и 2000-е годы. «Для многих его бессмертный образ Мужика из „Деревни дураков“ стал символом беззаботного детства», — написали о покойном в сообществе. У него остались жена и двое детей. Детство и юношество актера Актер родился в 1963 году в Харькове. В 1980 году он поступил в Одесский политехнический институт на факультет машиностроения и робототехники. Спустя время он окончил режиссерские курсы, а также курсы пантомимы. Позже Гладков получил диплом режиссера-постановщика студенческих спектаклей. Творческий путь В 1985 году он основал свою клоунскую группу под названием «Пантофон». Позднее этот коллектив станет прообразом для персонажей шоу «Деревня дураков» и группы «Магазин Фу». Во время участия в «Магазине Фу» в 1987 году актер переживает свой активный творческий период. В составе коллектива он становится лауреатом многих фестивалей. С 1989 года группа начинает работать в Одесской государственной филармонии и сотрудничать с коллективом «Маски». Во второй половине 1990-х в результате слияния групп «Сладкая жизнь» и «Маски» создается новый коллектив «Каламбур». Позже Гладков начал заниматься мультипликацией. В 2002 году вышел ряд его короткометражных работ под названием S.O.S. В мультфильмах он проявил себя как сценарист, продюсер и звукорежиссер. Гладков получил известность благодаря роли в «Деревне дураков», диспетчера и миссис Бурпл в «Крутом пике», а также немецкого военного Дранкеля в «Железном капуте». Кроме съемок он также занимался звукорежиссурой и дизайном звуковых эффектов. Жизнь после «Деревни дураков» До наших дней Гладков занимался продюсированием и сценариями многих современных проектов. Среди них: «Голые и смешные», «Слишком грубо для Youtube», «Улетные животные», «Свет и тень маяка», «Гоголь-моголь», «Бесы». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На Украине умер звезда шоу «Деревня дураков» и «Маски-шоу» Сергей Гладков. Ему было 60 лет. URA.RU приводит биографию актера и чем он запомнился для российского зрителя. О смерти 60-летнего актера сообщили в соцсетях шоу «Каламбур», которое было популярно в 1990-е и 2000-е годы. «Для многих его бессмертный образ Мужика из „Деревни дураков“ стал символом беззаботного детства», — написали о покойном в сообществе. У него остались жена и двое детей. Актер родился в 1963 году в Харькове. В 1980 году он поступил в Одесский политехнический институт на факультет машиностроения и робототехники. Спустя время он окончил режиссерские курсы, а также курсы пантомимы. Позже Гладков получил диплом режиссера-постановщика студенческих спектаклей. В 1985 году он основал свою клоунскую группу под названием «Пантофон». Позднее этот коллектив станет прообразом для персонажей шоу «Деревня дураков» и группы «Магазин Фу». Во время участия в «Магазине Фу» в 1987 году актер переживает свой активный творческий период. В составе коллектива он становится лауреатом многих фестивалей. С 1989 года группа начинает работать в Одесской государственной филармонии и сотрудничать с коллективом «Маски». Во второй половине 1990-х в результате слияния групп «Сладкая жизнь» и «Маски» создается новый коллектив «Каламбур». Позже Гладков начал заниматься мультипликацией. В 2002 году вышел ряд его короткометражных работ под названием S.O.S. В мультфильмах он проявил себя как сценарист, продюсер и звукорежиссер. Гладков получил известность благодаря роли в «Деревне дураков», диспетчера и миссис Бурпл в «Крутом пике», а также немецкого военного Дранкеля в «Железном капуте». Кроме съемок он также занимался звукорежиссурой и дизайном звуковых эффектов. До наших дней Гладков занимался продюсированием и сценариями многих современных проектов. Среди них: «Голые и смешные», «Слишком грубо для Youtube», «Улетные животные», «Свет и тень маяка», «Гоголь-моголь», «Бесы».