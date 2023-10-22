В сектор Газа въехали 17 грузовиков с гуманитарной помощью: главное к вечеру 22 октября

ЦАХАЛ впервые применила боевое оружие «Стальное жало»
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
На территорию сектора Газа въехали 17 грузовиков с гуманитарной помощью для палестинцев. Машины заехали через КПП «Рафах» на границе с Египтом. URA.RU приводит главные новости о палестино-израильском конфликте к вечеру 22 октября.
- На территорию сектора Газа въехали 17 грузовиков с гуманитарной помощью для палестинцев, три из которых принадлежат Египетскому обществу Красного Полумесяца (гуманитарное объединение). Машины заехали через КПП «Рафах»;
- В израильской Армии обороны заявили, что жители еще 14 общин на севере Израиля, которые находятся рядом с Ливаном, должны покинуть свои дома;
- Военные Израиля нанесли удары по сирийским аэропортам в Алеппо и Дамаске. В результате были повреждены взлетные полосы, погиб один работник, еще один оказался ранен;
- Иракская авиабаза Айн-Аль-Асад полопала под ракетный обстрел. Был слышен один взрыв;
- Истребители армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировали в секторе Газа замначальника артиллерийского массива палестинского движения ХАМАС Мухамада Катмаша. Он отвечал за артиллерийские операции в Центральной бригаде группировки;
- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, если движение «Хезболла» вмешается в палестино-израильский конфликт, это будет грозить Ливану «разрушительными последствиями»;
- ЦАХАЛ впервые применила боевое оружие «Стальное жало» (минометная бомба с двойным наведением, которая позволяет точно поражать цели в населенных пунктах) в войне. Она использовала его для уничтожения одной из точек палестинцев;
- В районе пропускного пункта «Рафах», где ранее въезжали грузовики с гуманитарной помощью, раздались взрывы. Звуки удара были слышны с палестинской стороны КПП;
- Израильская армия случайно выстрелила танковым снарядом по египетскому посту, расположенному рядом с границей еврейского государства. Она выразила сожаление в связи со случившимся;
- Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Израиль не намерен брать сектор Газа под свой контроль в ходе войны с ХАМАС. Он отметил, что израильтяне при этом не могут мириться с угрозой, исходящей от Газы.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.
Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!