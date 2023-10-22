В сектор Газа въехали 17 грузовиков с гуманитарной помощью: главное к вечеру 22 октября

Первые грузовики с гумпомощью для сектора Газа въехали через КПП «Рафах»

ЦАХАЛ впервые применила боевое оружие «Стальное жало» Фото: U.S Marine Corps / Lance Cpl. Jacob A. Farbo

новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

На территорию сектора Газа въехали 17 грузовиков с гуманитарной помощью для палестинцев. Машины заехали через КПП «Рафах» на границе с Египтом. URA.RU приводит главные новости о палестино-израильском конфликте к вечеру 22 октября.