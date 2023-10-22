Армия Израиля впервые применила боевое оружие «Стальное жало» против ХАМАС

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С помощью снарядов была уничтожена боевая точка ХАМАС Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израильская армия впервые применила боевое оружие «Стальное жало» в войне с Палестиной. Она использовала его для уничтожения точки палестинского движения ХАМАС.

«ЦАХАЛ (армия Израиля — прим. URA.RU) сообщил, что бойцы подразделения «Магеллан» впервые применили боевое оружие «Стальное жало», — написали в telegram-канале РЕН.ТВ. Отмечается, что с помощью снарядов была уничтожена боевая точка ХАМАС.

Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября. После массированного обстрела бойцы ХАМАС вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. После этого Израиль объявил о начале контртеррористической операции «Железные мечи». Минздрав Палестины заявил, что более 4,3 тысяч ее человек погибло. Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил, что число погибших граждан РФ из-за конфликта возросло до 20.

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Израильская армия впервые применила боевое оружие «Стальное жало» в войне с Палестиной. Она использовала его для уничтожения точки палестинского движения ХАМАС. «ЦАХАЛ (армия Израиля — прим. URA.RU) сообщил, что бойцы подразделения «Магеллан» впервые применили боевое оружие «Стальное жало», — написали в telegram-канале РЕН.ТВ. Отмечается, что с помощью снарядов была уничтожена боевая точка ХАМАС. Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября. После массированного обстрела бойцы ХАМАС вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. После этого Израиль объявил о начале контртеррористической операции «Железные мечи». Минздрав Палестины заявил, что более 4,3 тысяч ее человек погибло. Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил, что число погибших граждан РФ из-за конфликта возросло до 20.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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