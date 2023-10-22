Армия Израиля впервые применила боевое оружие «Стальное жало» против ХАМАС 22 октября 2023 в 18:21 Размер текста - 17 + С помощью снарядов была уничтожена боевая точка ХАМАС Фото: Lance Cpl. Tanner D. Lambert / U.S. Department of Defense новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израильская армия впервые применила боевое оружие «Стальное жало» в войне с Палестиной. Она использовала его для уничтожения точки палестинского движения ХАМАС. «ЦАХАЛ (армия Израиля — прим. URA.RU) сообщил, что бойцы подразделения «Магеллан» впервые применили боевое оружие «Стальное жало», — написали в telegram-канале РЕН.ТВ. Отмечается, что с помощью снарядов была уничтожена боевая точка ХАМАС. Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября. После массированного обстрела бойцы ХАМАС вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. После этого Израиль объявил о начале контртеррористической операции «Железные мечи». Минздрав Палестины заявил, что более 4,3 тысяч ее человек погибло. Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил, что число погибших граждан РФ из-за конфликта возросло до 20. Израильская армия впервые применила боевое оружие «Стальное жало» в войне с Палестиной. Она использовала его для уничтожения точки палестинского движения ХАМАС. «ЦАХАЛ (армия Израиля — прим. URA.RU) сообщил, что бойцы подразделения «Магеллан» впервые применили боевое оружие «Стальное жало», — написали в telegram-канале РЕН.ТВ. Отмечается, что с помощью снарядов была уничтожена боевая точка ХАМАС. Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября. После массированного обстрела бойцы ХАМАС вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. После этого Израиль объявил о начале контртеррористической операции «Железные мечи». Минздрав Палестины заявил, что более 4,3 тысяч ее человек погибло. Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил, что число погибших граждан РФ из-за конфликта возросло до 20. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям