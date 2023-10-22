Истребители ЦАХАЛ ликвидировали ответственного за артобстрелы Израиля

Истребители армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировали в секторе Газа замначальника артиллерийского массива ХАМАСа Мухамада Катмаша. Об этом сообщи в пресс-службе израильских вооруженных сил.
«Истребители ЦАХАЛа уничтожили Мухамада Катмаша, заместителя начальника артиллерийского массива ХАМАСа в секторе Газа, который отвечал за артиллерийские операции в Центральной бригаде ХАМАСа в секторе Газа», — заявили представители армии. Сообщение
Уточняется, что замначальника играл очень важную роль в проведении артобстрелов территории еврейского государства со стороны Газы. Также в ЦАХАЛе заявили, что израильская армия продолжает наносить удары по военным движения ХАМАС.
Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября, когда ХАМАС начало обстреливать еврейское государство со стороны сектора Газа. С тех пор израильская армия уничтожила ряд высокопоставленных членов палестинского движения. Так, накануне в ЦАХАЛ сообщили о ликвидации одного из командиров группировки Муатазза Ида. Также сообщалось об аресте одного из лидеров ХАМАСа, передает VSE42.Ru.
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