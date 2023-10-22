Истребители ЦАХАЛ ликвидировали ответственного за артобстрелы Израиля

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Авиация ЦАХАЛа уничтожила Мухамада Катмаша, ответственного за обстрелы Израиля Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Истребители армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировали в секторе Газа замначальника артиллерийского массива ХАМАСа Мухамада Катмаша. Об этом сообщи в пресс-службе израильских вооруженных сил.

«Истребители ЦАХАЛа уничтожили Мухамада Катмаша, заместителя начальника артиллерийского массива ХАМАСа в секторе Газа, который отвечал за артиллерийские операции в Центральной бригаде ХАМАСа в секторе Газа», — заявили представители армии. Сообщение опубликовано в telegram-канале пресс-службы.

Уточняется, что замначальника играл очень важную роль в проведении артобстрелов территории еврейского государства со стороны Газы. Также в ЦАХАЛе заявили, что израильская армия продолжает наносить удары по военным движения ХАМАС.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября, когда ХАМАС начало обстреливать еврейское государство со стороны сектора Газа. С тех пор израильская армия уничтожила ряд высокопоставленных членов палестинского движения. Так, накануне в ЦАХАЛ сообщили о ликвидации одного из командиров группировки Муатазза Ида. Также сообщалось об аресте одного из лидеров ХАМАСа, передает VSE42.Ru.

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Истребители армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировали в секторе Газа замначальника артиллерийского массива ХАМАСа Мухамада Катмаша. Об этом сообщи в пресс-службе израильских вооруженных сил. «Истребители ЦАХАЛа уничтожили Мухамада Катмаша, заместителя начальника артиллерийского массива ХАМАСа в секторе Газа, который отвечал за артиллерийские операции в Центральной бригаде ХАМАСа в секторе Газа», — заявили представители армии. Сообщение опубликовано в telegram-канале пресс-службы. Уточняется, что замначальника играл очень важную роль в проведении артобстрелов территории еврейского государства со стороны Газы. Также в ЦАХАЛе заявили, что израильская армия продолжает наносить удары по военным движения ХАМАС. Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября, когда ХАМАС начало обстреливать еврейское государство со стороны сектора Газа. С тех пор израильская армия уничтожила ряд высокопоставленных членов палестинского движения. Так, накануне в ЦАХАЛ сообщили о ликвидации одного из командиров группировки Муатазза Ида. Также сообщалось об аресте одного из лидеров ХАМАСа, передает VSE42.Ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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