Истребители ЦАХАЛ ликвидировали ответственного за артобстрелы Израиля 22 октября 2023 в 16:30 Размер текста - 17 + Авиация ЦАХАЛа уничтожила Мухамада Катмаша, ответственного за обстрелы Израиля Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Истребители армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировали в секторе Газа замначальника артиллерийского массива ХАМАСа Мухамада Катмаша. Об этом сообщи в пресс-службе израильских вооруженных сил. «Истребители ЦАХАЛа уничтожили Мухамада Катмаша, заместителя начальника артиллерийского массива ХАМАСа в секторе Газа, который отвечал за артиллерийские операции в Центральной бригаде ХАМАСа в секторе Газа», — заявили представители армии. Сообщение опубликовано в telegram-канале пресс-службы. Уточняется, что замначальника играл очень важную роль в проведении артобстрелов территории еврейского государства со стороны Газы. Также в ЦАХАЛе заявили, что израильская армия продолжает наносить удары по военным движения ХАМАС. Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября, когда ХАМАС начало обстреливать еврейское государство со стороны сектора Газа. С тех пор израильская армия уничтожила ряд высокопоставленных членов палестинского движения. Так, накануне в ЦАХАЛ сообщили о ликвидации одного из командиров группировки Муатазза Ида. Также сообщалось об аресте одного из лидеров ХАМАСа, передает VSE42.Ru. Истребители армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировали в секторе Газа замначальника артиллерийского массива ХАМАСа Мухамада Катмаша. Об этом сообщи в пресс-службе израильских вооруженных сил. «Истребители ЦАХАЛа уничтожили Мухамада Катмаша, заместителя начальника артиллерийского массива ХАМАСа в секторе Газа, который отвечал за артиллерийские операции в Центральной бригаде ХАМАСа в секторе Газа», — заявили представители армии. Сообщение опубликовано в telegram-канале пресс-службы. Уточняется, что замначальника играл очень важную роль в проведении артобстрелов территории еврейского государства со стороны Газы. Также в ЦАХАЛе заявили, что израильская армия продолжает наносить удары по военным движения ХАМАС. Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября, когда ХАМАС начало обстреливать еврейское государство со стороны сектора Газа. С тех пор израильская армия уничтожила ряд высокопоставленных членов палестинского движения. Так, накануне в ЦАХАЛ сообщили о ликвидации одного из командиров группировки Муатазза Ида. Также сообщалось об аресте одного из лидеров ХАМАСа, передает VSE42.Ru. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям