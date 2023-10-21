Власти Израиля объявили об эвакуации 14 населенных пунктов рядом с Ливаном

22 октября 2023 в 10:17 Размер текста - 17 +

Израиль эвакуирует жителей северных общин на случай вторжения «Хезболлы» Фото: Baz Ratner/AP/TASS новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Жители еще 14 общин на севере Израиля, которые находятся рядом с Ливаном, должны покинуть свои дома. Об этом объявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). «В план эвакуации добавлены 14 общин: Снир, Дан, Бейт-Гилель, Шеар-Яшув, Ха-Гошрим, Лиман, Мацува, Эйлон, Горен, Горнот ха-Галиль, Эвен-Менахем, Саса, Цив’он и Рамот Нафтали», — передает ЦАХАЛ в своем telegram-канале . Эти населенные пункты находятся на севере Израиля, где со страной граничит Ливан. Ранее Израиль уже объявлял об эвакуации жителей северных территорий. Тогда в план входили 28 общин. Эвакуация проводится на случай вторжения ливанской группировки «Хезболла», которая готова открыть второй фронт, если Израиль начнет наземную операцию в секторе Газа. Дата начала наземной операции еще не определена. 21 октября в ЦАХАЛ заявили, что израильские военные ввели полную блокаду сектора Газа. К тому же Вооруженные силы уже готовы к вторжению в анклав.

Жители еще 14 общин на севере Израиля, которые находятся рядом с Ливаном, должны покинуть свои дома. Об этом объявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). «В план эвакуации добавлены 14 общин: Снир, Дан, Бейт-Гилель, Шеар-Яшув, Ха-Гошрим, Лиман, Мацува, Эйлон, Горен, Горнот ха-Галиль, Эвен-Менахем, Саса, Цив’он и Рамот Нафтали», — передает ЦАХАЛ в своем telegram-канале. Эти населенные пункты находятся на севере Израиля, где со страной граничит Ливан. Ранее Израиль уже объявлял об эвакуации жителей северных территорий. Тогда в план входили 28 общин. Эвакуация проводится на случай вторжения ливанской группировки «Хезболла», которая готова открыть второй фронт, если Израиль начнет наземную операцию в секторе Газа. Дата начала наземной операции еще не определена. 21 октября в ЦАХАЛ заявили, что израильские военные ввели полную блокаду сектора Газа. К тому же Вооруженные силы уже готовы к вторжению в анклав.