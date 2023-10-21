21 октября 2023

Власти Израиля объявили об эвакуации 14 населенных пунктов рядом с Ливаном

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Израиль эвакуирует жителей северных общин на случай вторжения «Хезболлы» Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Жители еще 14 общин на севере Израиля, которые находятся рядом с Ливаном, должны покинуть свои дома. Об этом объявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«В план эвакуации добавлены 14 общин: Снир, Дан, Бейт-Гилель, Шеар-Яшув, Ха-Гошрим, Лиман, Мацува, Эйлон, Горен, Горнот ха-Галиль, Эвен-Менахем, Саса, Цив’он и Рамот Нафтали», — передает ЦАХАЛ в своем telegram-канале. Эти населенные пункты находятся на севере Израиля, где со страной граничит Ливан.

Ранее Израиль уже объявлял об эвакуации жителей северных территорий. Тогда в план входили 28 общин. Эвакуация проводится на случай вторжения ливанской группировки «Хезболла», которая готова открыть второй фронт, если Израиль начнет наземную операцию в секторе Газа.

Дата начала наземной операции еще не определена. 21 октября в ЦАХАЛ заявили, что израильские военные ввели полную блокаду сектора Газа. К тому же Вооруженные силы уже готовы к вторжению в анклав.

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Жители еще 14 общин на севере Израиля, которые находятся рядом с Ливаном, должны покинуть свои дома. Об этом объявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). «В план эвакуации добавлены 14 общин: Снир, Дан, Бейт-Гилель, Шеар-Яшув, Ха-Гошрим, Лиман, Мацува, Эйлон, Горен, Горнот ха-Галиль, Эвен-Менахем, Саса, Цив’он и Рамот Нафтали», — передает ЦАХАЛ в своем telegram-канале. Эти населенные пункты находятся на севере Израиля, где со страной граничит Ливан. Ранее Израиль уже объявлял об эвакуации жителей северных территорий. Тогда в план входили 28 общин. Эвакуация проводится на случай вторжения ливанской группировки «Хезболла», которая готова открыть второй фронт, если Израиль начнет наземную операцию в секторе Газа. Дата начала наземной операции еще не определена. 21 октября в ЦАХАЛ заявили, что израильские военные ввели полную блокаду сектора Газа. К тому же Вооруженные силы уже готовы к вторжению в анклав.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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