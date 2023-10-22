Министр обороны Италии раскрыл роль России в войне Израиля и ХАМАС

Глава Минобороны Италии признал, что Путин не виноват в войне на Ближнем Востоке
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин не имеют отношение к конфликту на Ближнем Востоке Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Россия и ее президент Владимир Путин не имеют отношения к конфликту на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто.

«Россия не имеет отношения к последнему обострению ситуации на Ближнем Востоке. Путин просто наблюдает», — цитирует слова министра обороны Италии газета Corriere della Sera.

Гуидо Крозетто отметил, что есть другие страны, которые виноваты в конфликте. Они «играли» с палестинцами и оказывали ХАМАс поддержку.

Власти Израиля сегодня объявили об эвакуации 14 населенных пунктов рядом с Ливаном. Дата начала наземной операции еще не определена, но армия Израиля готовится к вторжению в анклав. 21 октября в ЦАХАЛ заявили, что израильские военные ввели полную блокаду сектора Газа.

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Россия и ее президент Владимир Путин не имеют отношения к конфликту на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто. «Россия не имеет отношения к последнему обострению ситуации на Ближнем Востоке. Путин просто наблюдает», — цитирует слова министра обороны Италии газета Corriere della Sera. Гуидо Крозетто отметил, что есть другие страны, которые виноваты в конфликте. Они «играли» с палестинцами и оказывали ХАМАс поддержку. Власти Израиля сегодня объявили об эвакуации 14 населенных пунктов рядом с Ливаном. Дата начала наземной операции еще не определена, но армия Израиля готовится к вторжению в анклав. 21 октября в ЦАХАЛ заявили, что израильские военные ввели полную блокаду сектора Газа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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