Forbes: США тайно передали Украине самую мощную бронемашину

США тайно передали Украине одну или, возможно, несколько своих самых мощных бронемашин Assault Breacher. Об этом сообщает журнал Forbes.
«Соединенные Штаты незаметно передали Украине по крайней мере одну, возможно, и несколько — своих самых мощных бронемашин Assault Breacher», — говорится в материале журнала. Автор добавил, что передача этих инженерных машин была осуществлена без официального объявления со стороны США. Предположительно, Белый дом отнес переданные машины к категории «оборудования для разминирования» в своих заявлениях о военной помощи Украине.
Assault Breacher — это бронемашина, созданная на базе танка Abrams. Она весит 55 тонн и является одной из наиболее защищенных и универсальных машин. Главная функция машины — это прорыв препятствий на территории, таких как противотанковые рвы, минные поля и заграждения.
США тайно передали Украине одну или, возможно, несколько своих самых мощных бронемашин Assault Breacher. Об этом сообщает журнал Forbes. «Соединенные Штаты незаметно передали Украине по крайней мере одну, возможно, и несколько — своих самых мощных бронемашин Assault Breacher», — говорится в материале журнала. Автор добавил, что передача этих инженерных машин была осуществлена без официального объявления со стороны США. Предположительно, Белый дом отнес переданные машины к категории «оборудования для разминирования» в своих заявлениях о военной помощи Украине. Assault Breacher — это бронемашина, созданная на базе танка Abrams. Она весит 55 тонн и является одной из наиболее защищенных и универсальных машин. Главная функция машины — это прорыв препятствий на территории, таких как противотанковые рвы, минные поля и заграждения.