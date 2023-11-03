03 ноября 2023

Forbes: США тайно передали Украине самую мощную бронемашину

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Assault Breachers. Stock, stock, Assault Breachers
Бронемашина Assault Breacher предназначена для прорыва минных полей, пишет Forbes Фото:
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США тайно передали Украине одну или, возможно, несколько своих самых мощных бронемашин Assault Breacher. Об этом сообщает журнал Forbes.

«Соединенные Штаты незаметно передали Украине по крайней мере одну, возможно, и несколько — своих самых мощных бронемашин Assault Breacher», — говорится в материале журнала. Автор добавил, что передача этих инженерных машин была осуществлена без официального объявления со стороны США. Предположительно, Белый дом отнес переданные машины к категории «оборудования для разминирования» в своих заявлениях о военной помощи Украине.

Assault Breacher — это бронемашина, созданная на базе танка Abrams. Она весит 55 тонн и является одной из наиболее защищенных и универсальных машин. Главная функция машины — это прорыв препятствий на территории, таких как противотанковые рвы, минные поля и заграждения.

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США тайно передали Украине одну или, возможно, несколько своих самых мощных бронемашин Assault Breacher. Об этом сообщает журнал Forbes. «Соединенные Штаты незаметно передали Украине по крайней мере одну, возможно, и несколько — своих самых мощных бронемашин Assault Breacher», — говорится в материале журнала. Автор добавил, что передача этих инженерных машин была осуществлена без официального объявления со стороны США. Предположительно, Белый дом отнес переданные машины к категории «оборудования для разминирования» в своих заявлениях о военной помощи Украине. Assault Breacher — это бронемашина, созданная на базе танка Abrams. Она весит 55 тонн и является одной из наиболее защищенных и универсальных машин. Главная функция машины — это прорыв препятствий на территории, таких как противотанковые рвы, минные поля и заграждения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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