12 октября 2023

На Украине привлекут пчел для разминирования территорий

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Киев с помощью меда будет выпрашивать у Запада деньги на разминирование Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На Украине запустили проект «Мед минных полей», в рамках которого будет проводиться сбор средств для осуществления разминирования территорий. Об этой инициативе сообщает украинский МИД.

«Чтобы ВСУ избегали контакта с минами, сельхозугодья Украины станут засеивать медоносными травами с помощью дронов. Нектар будут собирать пчелы, которым не страшны заминированные поля», — отмечает ведомство.

Впоследствии дипломаты Украины будут посещать международные встречи с этим медом. Таким образом Киев планирует привлекать международное внимание к таким территориям Украины и средства для их разминирования.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится спецоперация. Конфликт на Украине привел к тому, что 250 тысяч квадратных километров украинской территории оказалась заминированной, что составляет примерно 40% от всей площади государства.

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На Украине запустили проект «Мед минных полей», в рамках которого будет проводиться сбор средств для осуществления разминирования территорий. Об этой инициативе сообщает украинский МИД. «Чтобы ВСУ избегали контакта с минами, сельхозугодья Украины станут засеивать медоносными травами с помощью дронов. Нектар будут собирать пчелы, которым не страшны заминированные поля», — отмечает ведомство. Впоследствии дипломаты Украины будут посещать международные встречи с этим медом. Таким образом Киев планирует привлекать международное внимание к таким территориям Украины и средства для их разминирования. На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится спецоперация. Конфликт на Украине привел к тому, что 250 тысяч квадратных километров украинской территории оказалась заминированной, что составляет примерно 40% от всей площади государства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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