На Украине привлекут пчел для разминирования территорий

13 октября 2023 в 00:10 Размер текста - 17 +

Киев с помощью меда будет выпрашивать у Запада деньги на разминирование Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине запустили проект «Мед минных полей», в рамках которого будет проводиться сбор средств для осуществления разминирования территорий. Об этой инициативе сообщает украинский МИД. «Чтобы ВСУ избегали контакта с минами, сельхозугодья Украины станут засеивать медоносными травами с помощью дронов. Нектар будут собирать пчелы, которым не страшны заминированные поля», — отмечает ведомство. Впоследствии дипломаты Украины будут посещать международные встречи с этим медом. Таким образом Киев планирует привлекать международное внимание к таким территориям Украины и средства для их разминирования. На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится спецоперация. Конфликт на Украине привел к тому, что 250 тысяч квадратных километров украинской территории оказалась заминированной, что составляет примерно 40% от всей площади государства.

На Украине запустили проект «Мед минных полей», в рамках которого будет проводиться сбор средств для осуществления разминирования территорий. Об этой инициативе сообщает украинский МИД. «Чтобы ВСУ избегали контакта с минами, сельхозугодья Украины станут засеивать медоносными травами с помощью дронов. Нектар будут собирать пчелы, которым не страшны заминированные поля», — отмечает ведомство. Впоследствии дипломаты Украины будут посещать международные встречи с этим медом. Таким образом Киев планирует привлекать международное внимание к таким территориям Украины и средства для их разминирования. На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится спецоперация. Конфликт на Украине привел к тому, что 250 тысяч квадратных километров украинской территории оказалась заминированной, что составляет примерно 40% от всей площади государства.