На Украине привлекут пчел для разминирования территорий

На Украине запустили проект «Мед минных полей», в рамках которого будет проводиться сбор средств для осуществления разминирования территорий. Об этой инициативе сообщает украинский МИД.
«Чтобы ВСУ избегали контакта с минами, сельхозугодья Украины станут засеивать медоносными травами с помощью дронов. Нектар будут собирать пчелы, которым не страшны заминированные поля», — отмечает ведомство.
Впоследствии дипломаты Украины будут посещать международные встречи с этим медом. Таким образом Киев планирует привлекать международное внимание к таким территориям Украины и средства для их разминирования.
На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится спецоперация. Конфликт на Украине привел к тому, что 250 тысяч квадратных километров украинской территории оказалась заминированной, что составляет примерно 40% от всей площади государства.
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