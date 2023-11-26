26 ноября 2023

РБК: военная прокуратура нашла следы мошенничества в «Безопасном городе»

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Военная прокуратура обнаружила признаки мошенничества в особо крупном размере в «Безопасном городе» Фото:

Главная военная прокуратура нашла следы мошенничества при расходовании средств, которые были выделены на НИОКР для системы «Безопасный город». Об этом рассказали источники.

«Военная прокуратура обнаружила признаки мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) при реализации НИОКР. Объем возможного ущерба оценивается в 620 млн рублей. Это практически полная сумма, которая была выделена на научные исследования и опытно-конструкторские работы», — рассказал источник в беседе с РБК.

Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» — это общефедеральный проект, нацеленный на обеспечение жизни и деятельности населения всесторонней защитой. Прежде всего от потенциальных внешних угроз: природных, техногенных, социально-биологических, экологических, криминальных и других. Защищенность населения должна повыситься за счет внедрения комплекса информационных систем.

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Главная военная прокуратура нашла следы мошенничества при расходовании средств, которые были выделены на НИОКР для системы «Безопасный город». Об этом рассказали источники. «Военная прокуратура обнаружила признаки мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) при реализации НИОКР. Объем возможного ущерба оценивается в 620 млн рублей. Это практически полная сумма, которая была выделена на научные исследования и опытно-конструкторские работы», — рассказал источник в беседе с РБК. Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» — это общефедеральный проект, нацеленный на обеспечение жизни и деятельности населения всесторонней защитой. Прежде всего от потенциальных внешних угроз: природных, техногенных, социально-биологических, экологических, криминальных и других. Защищенность населения должна повыситься за счет внедрения комплекса информационных систем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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