Происшествия РБК: военная прокуратура нашла следы мошенничества в «Безопасном городе» 27 ноября 2023 в 03:40 Размер текста - 17 + Военная прокуратура обнаружила признаки мошенничества в особо крупном размере в «Безопасном городе» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Главная военная прокуратура нашла следы мошенничества при расходовании средств, которые были выделены на НИОКР для системы «Безопасный город». Об этом рассказали источники. «Военная прокуратура обнаружила признаки мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) при реализации НИОКР. Объем возможного ущерба оценивается в 620 млн рублей. Это практически полная сумма, которая была выделена на научные исследования и опытно-конструкторские работы», — рассказал источник в беседе с РБК. Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» — это общефедеральный проект, нацеленный на обеспечение жизни и деятельности населения всесторонней защитой. Прежде всего от потенциальных внешних угроз: природных, техногенных, социально-биологических, экологических, криминальных и других. Защищенность населения должна повыситься за счет внедрения комплекса информационных систем. Главная военная прокуратура нашла следы мошенничества при расходовании средств, которые были выделены на НИОКР для системы «Безопасный город». Об этом рассказали источники. «Военная прокуратура обнаружила признаки мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) при реализации НИОКР. Объем возможного ущерба оценивается в 620 млн рублей. Это практически полная сумма, которая была выделена на научные исследования и опытно-конструкторские работы», — рассказал источник в беседе с РБК. Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» — это общефедеральный проект, нацеленный на обеспечение жизни и деятельности населения всесторонней защитой. Прежде всего от потенциальных внешних угроз: природных, техногенных, социально-биологических, экологических, криминальных и других. Защищенность населения должна повыситься за счет внедрения комплекса информационных систем. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям