РБК: военная прокуратура нашла следы мошенничества в «Безопасном городе»

Главная военная прокуратура нашла следы мошенничества при расходовании средств, которые были выделены на НИОКР для системы «Безопасный город». Об этом рассказали источники.
«Военная прокуратура обнаружила признаки мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) при реализации НИОКР. Объем возможного ущерба оценивается в 620 млн рублей. Это практически полная сумма, которая была выделена на научные исследования и опытно-конструкторские работы», — рассказал источник в беседе с РБК.
Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» — это общефедеральный проект, нацеленный на обеспечение жизни и деятельности населения всесторонней защитой. Прежде всего от потенциальных внешних угроз: природных, техногенных, социально-биологических, экологических, криминальных и других. Защищенность населения должна повыситься за счет внедрения комплекса информационных систем.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.