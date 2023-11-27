Председатель высшего Госсовета разъяснил вопрос о поставках химоружия на Украину

Замглавы Минпромторга РФ Лысогорский.: Россия знает о поставках химоружия ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уралхиммаш. Екатеринбург, деталь, металлургия, уралхиммаш, изделие, уральский завод химического машиностроения, емкость спзаз
Опасные вещества передает наемникам, которые служат на стороне ВСУ, заявил Кирилл Лысогорский Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия имеет неопровержимые доказательства участия США в поставках токсичных химикатов в Украину. Об этом рассказал глава российской делегации на сессии в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский.

«В нашем распоряжении имеются неоспоримые доказательства участия США и их североатлантических союзников в поставках на Украину токсичных списочных и несписочных химикатов», — заявил Лысогорский. Трансляцию заседания вел официальный сайт ОЗХО. Он также сообщил, что такие опасные вещества передаются украинской армии и иностранным наемникам, сражающимся на стороне Украины

Известно, что бойцы ВСУ под Артемовском (Бахмут) использовали запрещенные химические боеприпасы в газообразной форме. В настоящее время неизвестно, какое именно вещество было использовано. Политический деятель Эдуард Шарафиев отмечает, что такие преступления свидетельствуют о безуспешных действиях ВСУ и сравнивает их действия с агонией. Российские солдаты, служившие около Васильевки в Запорожской области, также были отравлены органическим ядом. Инцидент произошел 31 июля, передает «Утро.ру».

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия имеет неопровержимые доказательства участия США в поставках токсичных химикатов в Украину. Об этом рассказал глава российской делегации на сессии в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский. «В нашем распоряжении имеются неоспоримые доказательства участия США и их североатлантических союзников в поставках на Украину токсичных списочных и несписочных химикатов», — заявил Лысогорский. Трансляцию заседания вел официальный сайт ОЗХО. Он также сообщил, что такие опасные вещества передаются украинской армии и иностранным наемникам, сражающимся на стороне Украины Известно, что бойцы ВСУ под Артемовском (Бахмут) использовали запрещенные химические боеприпасы в газообразной форме. В настоящее время неизвестно, какое именно вещество было использовано. Политический деятель Эдуард Шарафиев отмечает, что такие преступления свидетельствуют о безуспешных действиях ВСУ и сравнивает их действия с агонией. Российские солдаты, служившие около Васильевки в Запорожской области, также были отравлены органическим ядом. Инцидент произошел 31 июля, передает «Утро.ру».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...