Председатель высшего Госсовета разъяснил вопрос о поставках химоружия на Украину

Замглавы Минпромторга РФ Лысогорский.: Россия знает о поставках химоружия ВСУ

27 ноября 2023 в 17:07 Размер текста - 17 +

Опасные вещества передает наемникам, которые служат на стороне ВСУ, заявил Кирилл Лысогорский Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия имеет неопровержимые доказательства участия США в поставках токсичных химикатов в Украину. Об этом рассказал глава российской делегации на сессии в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский. «В нашем распоряжении имеются неоспоримые доказательства участия США и их североатлантических союзников в поставках на Украину токсичных списочных и несписочных химикатов», — заявил Лысогорский. Трансляцию заседания вел официальный сайт ОЗХО. Он также сообщил, что такие опасные вещества передаются украинской армии и иностранным наемникам, сражающимся на стороне Украины Известно, что бойцы ВСУ под Артемовском (Бахмут) использовали запрещенные химические боеприпасы в газообразной форме. В настоящее время неизвестно, какое именно вещество было использовано. Политический деятель Эдуард Шарафиев отмечает, что такие преступления свидетельствуют о безуспешных действиях ВСУ и сравнивает их действия с агонией. Российские солдаты, служившие около Васильевки в Запорожской области, также были отравлены органическим ядом. Инцидент произошел 31 июля, передает «Утро.ру».

Россия имеет неопровержимые доказательства участия США в поставках токсичных химикатов в Украину. Об этом рассказал глава российской делегации на сессии в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский. «В нашем распоряжении имеются неоспоримые доказательства участия США и их североатлантических союзников в поставках на Украину токсичных списочных и несписочных химикатов», — заявил Лысогорский. Трансляцию заседания вел официальный сайт ОЗХО. Он также сообщил, что такие опасные вещества передаются украинской армии и иностранным наемникам, сражающимся на стороне Украины Известно, что бойцы ВСУ под Артемовском (Бахмут) использовали запрещенные химические боеприпасы в газообразной форме. В настоящее время неизвестно, какое именно вещество было использовано. Политический деятель Эдуард Шарафиев отмечает, что такие преступления свидетельствуют о безуспешных действиях ВСУ и сравнивает их действия с агонией. Российские солдаты, служившие около Васильевки в Запорожской области, также были отравлены органическим ядом. Инцидент произошел 31 июля, передает «Утро.ру».