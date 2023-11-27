В Кремле заявили о принадлежности «скифского золота» Крыму

Песков прокомментировал новость о прибытии скифского золота на Украину
«Скифское золото» принадлежит Крыму. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о передаче артефакта украинскй стороне.
«Да. Оно [скифское золото] принадлежит Крыму и должно быть там», — заявил Песков в ходе конференц-колла.
В Амстердаме в музее Алларда Пирсона проходила выставка «Крым — золото и тайны Черного моря». По окончанию выставки «скифское золото» передали Украине, сообщает издание
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