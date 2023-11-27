Развлечения Культура В Кремле заявили о принадлежности «скифского золота» Крыму Песков: «скифское золото» должно принадлежать Крыму 27 ноября 2023 в 17:06 Размер текста - 17 + Песков прокомментировал новость о прибытии скифского золота на Украину Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Скифское золото» принадлежит Крыму. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о передаче артефакта украинскй стороне. «Да. Оно [скифское золото] принадлежит Крыму и должно быть там», — заявил Песков в ходе конференц-колла.



В Амстердаме в музее Алларда Пирсона проходила выставка «Крым — золото и тайны Черного моря». По окончанию выставки «скифское золото» передали Украине, сообщает издание Московский комсомолец . Также известно, что на Украине золото отправили в киевский Национальный музей истории. «Скифское золото» принадлежит Крыму. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о передаче артефакта украинскй стороне. «Да. Оно [скифское золото] принадлежит Крыму и должно быть там», — заявил Песков в ходе конференц-колла. В Амстердаме в музее Алларда Пирсона проходила выставка «Крым — золото и тайны Черного моря». По окончанию выставки «скифское золото» передали Украине, сообщает издание Московский комсомолец. Также известно, что на Украине золото отправили в киевский Национальный музей истории. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям