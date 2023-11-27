В Кремле заявили о принадлежности «скифского золота» Крыму

Песков: «скифское золото» должно принадлежать Крыму
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Песков прокомментировал новость о прибытии скифского золота на Украину Фото:

«Скифское золото» принадлежит Крыму. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о передаче артефакта украинскй стороне.

«Да. Оно [скифское золото] принадлежит Крыму и должно быть там», — заявил Песков в ходе конференц-колла.

В Амстердаме в музее Алларда Пирсона проходила выставка «Крым — золото и тайны Черного моря». По окончанию выставки «скифское золото» передали Украине, сообщает издание Московский комсомолец. Также известно, что на Украине золото отправили в киевский Национальный музей истории.

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«Скифское золото» принадлежит Крыму. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о передаче артефакта украинскй стороне. «Да. Оно [скифское золото] принадлежит Крыму и должно быть там», — заявил Песков в ходе конференц-колла. В Амстердаме в музее Алларда Пирсона проходила выставка «Крым — золото и тайны Черного моря». По окончанию выставки «скифское золото» передали Украине, сообщает издание Московский комсомолец. Также известно, что на Украине золото отправили в киевский Национальный музей истории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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